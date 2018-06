Governo M5S-Lega | Conte premier | 18 ministri | 5 donne

Al via il Governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri. Oggi alle 16 il giuramento : La nota congiunta dei leader di Lega e M5s confermano il buon esito delle trattive. Cottarelli rimette il mandato al capo dello Stato: «È la soluzione migliore». Il premier ha accettato l'incarico

Nasce il Governo Lega-M5S : Conte premier - Salvini e Di Maio vice. Oggi pomeriggio il giuramento : Alle 16.00 il giuramento del nuovo Esecutivo. Di Maio e Salvini hanno trovato l’intesa politica dopo un lungo confronto: prevede Giuseppe Conte premier, l’economista Giovanni Tria all’Economia, Enzo Moavero-Milanesi agli Esteri, Paolo Savona “recuperato” agli Affari Ue e Giancarlo Giorgetti sottosegretario a Palazzo Chigi. Salvini (ministro dell’Interno) e Di Maio (ministro allo Sviluppo economico e al Lavoro) saranno anche vice premier. FdI ...

Governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri | : Paolo Savona agli Affari Europei, Tria all’Economia, Toninelli alle Infrastrutture, Moavero agli Esteri. Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di un Governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni»

Governo M5s-Lega - da Savona a Tria : i volti dei ministri : Ecco i volti dei ministri del Governo M5s-Lega dopo il vertice di Lega e Cinquestelle a Montecitorio

Governo M5S-Lega - Conte presenta i ministri | : Di Maio al Mise-Lavoro e vicepremier, Salvini al Viminale e vicepremier, Savona agli Affari Europei, Tria all’Economia, Toninelli alle Infrastrutture, Moavero agli Esteri. Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di un Governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni»

Nasce il Governo M5s-Lega : Conte premier - Tria all'Economia e Savona agli Affari europei : Per l'Economia spunta Tria, preside della facoltà di Economia di Tor Vergata, professore che ha lavorato con Renato Brunetta, è "tiepido" sull'Euro e sostiene la Flat tax anche a costo di aumentare l'...