Governo Lega M5S | ora è ufficiale | ecco tutti i ministri

Ma quale cambiamento : quello di Lega e M5s è il Governo della nuova destra : Il programma è un mix di comunitarismo e protezione sociale. In versione postmoderna e con una narrazione social. Così Salvini e Luigi Di Maio si sono trovati nel posto giusto al momento giusto per intercettare quell’autentico tornado che sta scuotendo lo spirito dei nostri tempi: il populismo governo Conte, ecco la lista con tutti i ministri: Salvini all'Interno, Di Maio al Lavoro"

Al via il Governo M5s-Lega - alle 16 il giuramento - Conte : sono emozionato : A 88 giorni dalle elezioni nasce il governo Conte sull'intesa M5s-Lega . I ministri sono 18, tra loro 5 donne . Salvini e Di Maio vicepremier, Tria all'Economia e Savona agli Affari Europei. Moavero agli Esteri. alle 16 il giuramento al Quirinale, poco prima del tradizionale ricevimento per la festa della Repubblica. "Un po' emozionato lo sono", ha ...

Chi è Sergio Costa - il nuovo ministro dell’Ambiente del Governo M5s-Lega : Napoletano, classe 1959, laureato in Scienze Agrarie, con un master in diritto dell'Ambiente ed ex comandante regionale del Corpo Forestale fino al suo scioglimento, ecco chi è il generale Sergio Costa, il nuovo ministro dell'Ambiente del governo M5s-Lega già proposto da Luigi Di Maio durante la campagna elettorale.Continua a leggere

Governo Lega-5stelle ovvero l’inizio di un calvario. Organizziamo la resistenza : Alla fine il “Governo del cambiamento” è nato. Il travaglio è stato lungo e difficile e non è ancora certo che il neonato sia in perfetta salute, ma è venuto alla luce. I genitori esultano, ma a mio avviso non ne hanno ragione, anzi direi che il parto sia il punto di inizio del calvario, nel quale, purtroppo, coinvolgeranno i cittadini, con danni esiziali per le categorie più povere e meno difese, con un impoverimento prossimo al tracollo per ...

Chi è Giancarlo Giorgetti - il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo M5s-Lega : Giancarlo Giorgetti, numero due della Lega, è il sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Giorgetti vanta una lunga militanza nella Lega (sia al fianco di Bossi che di Salvini) e una lunga esperienza parlamentare: è deputato dal 1996. Figura molto apprezzata in Parlamento da più parti politiche, è stato anche presidente della commissione Bilancio di Montecitorio.Continua a leggere

Governo Lega-M5S - la lista dei ministri : alle 16 il giuramento del premier Conte : L'Italia ci prova, ecco la lista dei ministri del Governo Lega-M5S. Ecco la lista dei ministri--Al Tesoro Giovanni Tria, preside della facoltà di Economia dell'università Tor Vergata a Roma. Enzo Moavero Milanesi va invece agli Esteri. La lista dei ministri del nuovo Governo prevede poi Salvini e Di Maio agli Interni e al Lavoro-Sviluppo. I due leader saranno anche vice premier. Giancarlo Giorgetti sarà invece sottosegretario alla presidenza del ...

Chi è Giulia Bongiorno - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del Governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

Roberto Saviano accoglie il "Governo del cambiamento" con un vecchio video di Di Maio : "Mai con la Lega Nord" : Sulla sua pagina Facebook, Roberto Saviano accoglie il "governo del cambiamento" postando un video in cui il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio con nettezza prendeva le distanze dalla Lega. Lo scrittore napoletano promette così di fare battaglia al nuovo esecutivo, partendo proprio dall'incoerenza del conterraneo ministro del Lavoro. "Io sono del sud - sottolineava Di Maio nei 27 secondi di video - io sono di Napoli, faccio parte ...

Chi è Enzo Moavero Milanesi - il nuovo ministro degli Esteri del Governo M5s-Lega : Enzo Moavero Milanesi è il ministro degli Esteri del nuovo governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Moavero è già stato ministro in passato con due diversi governi: prima con Mario Monti e poi con Enrico Letta, in entrambi i casi con la delega agli Affari europei. Ha lavorato per anni nella Commissione europea e in altre istituzioni Ue ed è anche professore di diritto comunitario.Continua a leggere

