Governo Lega-5stelle ovvero l’inizio di un calvario Organizziamo la resistenza

(Di venerdì 1 giugno 2018) Alla fine il “del cambiamento” è nato. Il travaglio è stato lungo e difficile e non è ancora certo che il neonato sia in perfetta salute, ma è venuto alla luce. I genitori esultano, ma a mio avviso non ne hanno ragione, anzi direi che il parto sia il punto di inizio del, nel quale, purtroppo, coinvolgeranno i cittadini, con danni esiziali per le categorie più povere e meno difese, con un impoverimento prossimo al tracollo per quelli più resistenti e, probabilmente, con impatto sostenibile solo per i più abbienti e per chi può contare su risorse all’estero o sulla possibilità di dettare i prezzi delle prestazioni agli altri cittadini carne da cannone. Mentre è bene cominciare a organizzare la, non politica, perché la democrazia si rispetta, ma economica, cercando di tramutare i risparmi in liquidità (in euro) non facilmente aggredibile e poco visibile. Già, ...