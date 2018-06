Governo | la stampa tedesca divisa Der Spiegel | “Il silenzio è d’oro” ma Die Zeit | “I

Cosa dice la stampa estera del nuovo Governo italiano : (Immagine: pixabay/CC) Dopo 88 giorni l’Italia ha un esecutivo, 18 ministeri, 17 ministri (5 le donne) e due vicepresidenti del Consiglio. A tenere banco sui media internazionali è però la cautela, rarissimi gli affondi di penna e scarsissime le lodi, e, quando ci sono, vengono demandate alle parole altrui, come fa il New York Times che si limita a definire Lega e Movimento 5 stelle “due partiti populisti con una storia di antagonismo verso ...

Governo - Mattarella : “Concluso un itinerario complesso. Buon lavoro per il futuro”. Poi gli applausi dalla sala stampa : “Si è concluso un complesso itinerario con la formazione del Governo. Grazie per il lavoro e Buon lavoro per il futuro”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rivolgendosi ai giornalisti presenti al Quirinale. Il Capo dello Stato è stato salutato con un lungo applauso. L'articolo Governo, Mattarella: “Concluso un itinerario complesso. Buon lavoro per il futuro”. Poi gli applausi dalla sala stampa ...

Cottarelli annuncia la nascita di un Governo e scatta l'applauso in sala stampa : Un applauso liberatorio nella sala stampa del Quirinale ha salutato Carlo Cottarelli. Il premier incaricato ha appena rimesso il suo mandato auspicando la formazione di un governo politico 'di gran ...

Secondo la stampa straniera il Governo italiano è un fantasma : “Se non ci riesci al primo o al Secondo tentativo, prova, prova e riprova. Questa è stata la lezione dei partiti populisti italiani mercoledì 30 maggio”. La crisi italiana sulla stampa di tutto il mondo. Leggi

Governo - la stampa tedesca : “Probabile uscita dell’Italia dall’euro”. Ex ministro Fischer : “Crisi peggiore di quella greca” : “Non dovremmo salvare l’Italia”. E’ il titolo di un nuovo editoriale apparso su Die Zeit che, al di là delle opinioni che contiene, rende bene l’idea su un fatto: in Germania l’ipotesi che il nostro Paese possa rivivere la stessa situazione della Grecia è ormai all’ordine del giorno e viene considerata una reale probabilità. Come viene definita “Probabile” anche un’uscita dell’Italia dall’Euro: parola di Hans-Werner Sinn. Il noto economista ...

Angela Merkel aspetta un Governo stabile e non commenta Der Spiegel. "Rispetto per l'Italia - ma la stampa è libera" : All'indomani del no di Sergio Mattarella alla nomina di Paolo Savona come ministro dell'Economia, e all'evidente 'fallimento' del Governo giallo-verde, Berlino risponde sul futuro del Paese e dell'Eurozona. "l'Italia è un partner importante per la Germania" e il "rispetto per le istituzioni democratiche del Paese" richiede che si attenda quale Governo verrà insediato. Sono parole di Steffen Seibert, portavoce di Angela Merkel, che ...

Le trattative per il Governo italiano nella stampa europea : La stampa esprime il forte timore a Parigi, Berlino e Bruxelles che il nuovo governo italiano possa far sprofondare l’Europa in una nuova crisi. Leggi

I timori della stampa estera per il Governo M5S-Lega. Le Monde : "Una sfida mortifera per l'Europa" : La stampa estera guarda con preoccupazione al contratto di governo di Lega e Movimento 5 Stelle. "Italia: una sfida mortifera posta all'Europa", scrive Le Monde che sottolinea che pur avendo programmi molto diversi, 5 Stelle e Lega hanno deciso di associarsi "attorno a un nemico comune: la Commissione di Bruxelles. Sul piano economico, il progetto delle due formazioni - un mix di aumento delle spese e tagli alle tasse senza coerenza - ha di che ...

