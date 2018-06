Governo | i ministri hanno giurato VIDEO Stretta di mano e sorriso Savona-Mattarella

Governo : Conte e ministri hanno giurato : ANSA, - ROMA, 1 GIU - Con il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e dei 18 ministri avvenuto con una breve cerimonia al Quirinale, il Governo entra nella pienezza dei suoi poteri. ...

Governo - foto di rito con Mattarella : i ministri sono tutti in piedi - ma Salvini resta seduto con le braccia conserte : I ministri hanno appena giurato ed è il momento della foto di rito insieme al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, insieme a Giuseppe Conte, sta raggiungendo i ministri per lo scatto. Quando sfila loro davanti, Matteo Salvini resta seduto, a braccia conserte, mentre tutti gli altri colleghi di Governo sono già in piedi. L'articolo Governo, foto di rito con Mattarella: i ministri sono tutti in piedi, ma Salvini ...

Governo - la sfilata dei ministri per il giuramento. E Centinaio sbotta : “Critiche su di me? Andate a lavorare” : I ministri del nuovo esecutivo M5S-Lega sfilano al loro arrivo al Colle per il giuramento. Qualcuno si ferma davanti alle telecamere: “Oggi è come il primo giorno di scuola. Il mio primo provvedimento? Valorizzare il Made in Italy”. Così Gian Marco Centinaio, neo ministro dell’Agricoltura del Governo Conte. In risposta alle prime polemiche piovute sul nuovo esecutivo a proposito delle posizioni sul Sud espresse in passato dalla Lega, ...

Governo - il giuramento del premier Giuseppe Conte e dei 18 ministri davanti a Sergio Mattarella : Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prosegue al Colle la cerimonia che vede i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per pronunciare la formula di rito (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) al termine della quale il Governo sarà nella pienezza dei ...

