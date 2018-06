Governo - i ministri al Quirinale per il giuramento. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. I ministri sono al Quirinale per giuramento. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I...

Un Governo populista - giustizialista e contradditorio - con due ottimi ministri : Nasce per la prima volta in Italia un governo populista, giustizialista (M5s), reazionario con componenti razziste (Lega versione Salvini) che ha in sé molteplici elementi di contraddizione il primo dei quali è costituito dalla presenza di due ottimi ministri come Giovanni Tria al Ministero dell'Economia ed Enzo Moavero Milanesi agli Esteri.Questa volta alle elezioni del 4 marzo c'è stata un'autentica rivoluzione reazionaria ...

I profili social dei ministri del Governo Conte : Tutti i link utili per seguire su Instagram, Facebook e Twitter i 18 ministri del nuovo governo The post I profili social dei ministri del governo Conte appeared first on Il Post.

Rinasce il Governo M5S-Lega : annunciata la lista ufficiale dei ministri Video : Come ben sappiamo, l’Italia, negli ultimi mesi, ha attraversato un periodo critico e soffocante a causa dell’instabilita' Politica, delle prese di posizione istituzionale, dell’insicurezza economica e della rabbia dei cittadini italiani che si sono sentiti letteralmente traditi dal veto del Presidente della Repubblica [Video], Sergio Mattarella. L’Italia che è rimasta in stallo a subire anche le provocazioni come quelle pronunciate da Jean ...

Governo Conte : da Tria a Moavero - ecco l’elenco di tutti i ministri : La squadra di Governo giurerà oggi pomeriggio al Colle, lunedì e martedì si presenterà alle Camere per la fiducia. Nella compagine economica il professor Tria, favorevole alla parziale monetizzazione del deficit per finanziare un piano europei di investimenti, mentre Savona va agli Affari europei. Giulia Grillo (Salute) contraria all’obbligo dei vaccini, i Cinque Stelle si assicurano le Infrastrutture...