Governo | Giuseppe Conte ha giurato Nuovo presidente del Consiglio

Habemus Governo giallo-verde - Giuseppe Conte è premier : È governo Conte . L’avvocato di origini foggiane potrà fare finalmente il «difensore degli italiani», dopo il primo tentativo fallito, grazie all’intesa trovata giovedì pomeriggio tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini per un governo politico formato da Movimento 5 Stelle e Lega. L’esecutivo dovrebbe vedere tra i suoi Ministri Paolo Savona, ma non più all’Economia. A sostituirlo ci sarà infatti il professor Giovanni Tria, presidente della Scuola ...

La lista completa dei ministri del Governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte : Il governo formato da M5s e Lega e guidato da Giuseppe Conte sta per nascere e i ministeri dovrebbero essere ormai certi. All'Economia va Giovanni Tria, con Paolo Savona spostato agli Affari comunitari. Agli Esteri andrà Enzo Moavero Milanesi. Conferme per Luigi Di Maio (Lavoro e Sviluppo economico) e Matteo Salvini (Interno).Continua a leggere

Governo - Giuseppe Conte ha rimesso il mandato : "Ho profuso tutto il mio impegno" : In mattinata era intervenuto il professor Savona per cercare di sciogliere il nodo ministero dell'Economia. "Le mie posizioni sono note, sono quelle Conte nute nel contratto di Governo , con piena ...

Sergio Mattarella - fallito il tentativo di Governo di Giuseppe Conte : lo scenario del voto anticipato : Il nodo rimasto irrisolto sarebbe stato quello su Paolo Savona al ministero dell'Economia, punto fermo per Matteo Salvini in assenza del quale non sarebbe stato disposto a formare il governo . Lo ...

Giuseppe Conte - la scorta entra in casa sua a Roma : è il segnale : Governo a un passo : E Conte potrebbe prepararsi a salire al Quirinale per presentare la sua lista dei ministri, in cui come chiesto da Matteo Salvini e Luigi Di Maio Savona è al primo posto nella casella dell' Economia .