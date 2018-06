Governo | foto di rito con Mattarella | i ministri sono tutti in piedi | ma Salvini resta

Governo - c'è l'intesa Lega-M5s : Conte salito al Colle | Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Governo - c'è l'intesa Lega-M5s : Conte alle 21 al Colle | Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Accordo di Governo M5s-Lega fatto - Conte premier. Alle 19.30 Cottarelli al Quirinale FOTO IN ESCLUSIVA : La crisi politica, giunta al suo 88esimo giorno, è giunta finalmente ad una svolta. Intorno Alle 18.00 alla Camera è giunto il professor Giuseppe Conte , per partecipare all'ennesimo faccia-a-faccia ...

Governo - c'è l'intesa Lega-M5s : Conte premier - Savona alle Politiche Ue - Tria all'Economia - Moavero agli Esteri | Foto : Nota congiunta di Salvini e Di Maio: "Ci sono le condizioni per un Governo politico". Meloni non entra, FdI va verso l'astensione. Piazza Affari chiude piatta, cala lo spread

Governo : Casellati lascia il Senato per salire al Colle - FOTO : La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha lasciato Palazzo Madama dall'ingresso principale per recarsi, a bordo di un auto, al Quirinale per incontrare il Presidente della ...