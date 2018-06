Governo : Fontana - benissimo frasi ministro Stefani su autonomia : Milano, 1 giu. (AdnKronos) – “Bene, anzi benissimo. Meglio di così non si poteva iniziare. Le prime dichiarazioni ufficiali di Erika Stefani, nelle vesti di nuovo ministro agli Affari regionali, non potevano essere migliori”. E’ il commento del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a quanto affermato dal neo ministro con delega agli Affari regionali subito dopo aver giurato fedeltà alla Repubblica italiana. Il ...

Lorenzo Fontana : "Il Governo non cambierà la legge sulle unioni civili" : "Il governo non cambierà la legge sulle unioni civili. Non c'è scritto nel contratto e non è all'ordine del giorno". Lo ha detto Lorenzo Fontana, ministro della Famiglia, ai microfoni di Sky Tg24, lasciando il Quirinale dopo il giuramento.Il neoministro ha spiegato che il "primo obiettivo" del suo lavoro sarà quello di "tornare a far aumentare le nascite".

Governo : Fontana - bene esecutivo politico - priorità autonomia Regioni : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto del fatto che finalmente sia stato nominato un Governo politico, che quindi avrà la possibilità di fare le grandi scelte di cui il nostro Paese ha bisogno". Lo ha scritto su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il presi

Governo - quando Fontana diceva : “Matrimonio solo tra mamma e papà - le altre schifezze non le voglio sentire” : Al Congresso federale della Lega Nord, organizzato a Parma il 21 maggio del 2017, il neo ministro alla Famiglia, Lorenzo Fontana, diceva: “voglio un’Europa in cui il matrimonio sia tra una mamma e un papà e i bambini vengano dati a una mamma e a un papà. Le altre schifezze non le vogliamo neanche sentire nominare”. Nel video-blob, troviamo Fontana in versione ultrà allo stadio per la partita della sua Hellas Verona contro il ...

Governo : Fontana - Pedemontana lombarda è infrastruttura fondamentale : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "Se il nuovo Governo dovesse schierarsi contro le cosiddette grandi opere infrastrutturali, e quindi anche contro Pedemontana, non potrò che esprimere la mia contrarietà: per noi è una infrastruttura fondamentale e quindi mi batterò con tutte le mie forze per concluderl

Vicesegretario Lega Fontana : 'Prossima settimana ci sarà un Governo' - : L'esponente ospite su Sky TG24 de L'Intervista di Maria Latella: "Ridotte a zero le possibilità che Salvini molli Di Maio e torni con Berlusconi". E sul prossimo premier: "Un po' più spostato nell'...

CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e diretta : l'accordo di Governo per Luciano Fontana (13 Maggio 2018) : Che TEMPO che fa torna in onda oggi, domenica 13 Maggio: Ospiti di Fabio Fazio sono Di Maio, Paolo Sorrentino, Toni Servillo, Claudio Amendola, Luca Argentero, Milly Carlucci e Bennato.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 20:50:00 GMT)

Governo Lega-M5s - il leghista Lorenzo Fontana a Omnibus : 'Smorziamo gli entusiasmi...' : 'Smorziamo gli entusiasmi'. A parlare, a Omnibus , è il big della Lega Lorenzo Fontana , che accoglie con prudenza la probabile nascita di un Governo con il Movimento 5 Stelle . 'Inizia una fase nuova ...

Governo : Fontana (Lega) - se M5S vuole andare a votare si assuma responsabilità : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “Se il Movimento 5 Stelle non è disponibile a fare un Governo con il centrodestra l’unica alternativa è andare a votare. Non può esistere un Governo col Pd, che è stato sonoramente confitto alle elezioni e ha un programma diverso dal nostro. Un accordo con loro sarebbe assurdo”. Così a Zapping su Radio 1 Rai è Lorenzo Fontana, deputato e vicesegretario della Lega, vicepresidente della Camera ...