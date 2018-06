Governo | Fico incontra Conte | “M5s-Lega durerà cinque anni? Non ho la palla di vetro”

Il Governo M5s-Lega giura nel pomeriggio - Conte incontra il presidente della Camera Fico : - presidente del Consiglio: Giuseppe Conte ; - Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio: Giancarlo Giorgetti - Ministro dell'Economia: Giovanni Tria - Ministro degli Esteri: Enzo Moavero ...

Governo - questa mattina colloqui di Mattarella con Casellati e Fico : Roma, 31 mag. , askanews, Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto questa mattina colloqui informali con il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera ...

Governo - spunta un Fico dietro Di Maio : Luigi Di Maio, il giovane capo politico dei Cinquestelle, moderato, equilibrato, sempre a modo, con la cravatta giusta e i pensieri giusti, né di sinistra né di destra, mostra i segni di una debolezza emotiva, una fragilità di carattere che fino al 4 marzo era imprevista. Nel tentativo goffo di restituire a Salvini il cerino acceso che il leader leghista gli ha lasciato tra le mani, ha appiccato l’incendio dell’impeachment al capo dello Stato. ...

Nel 2022 sarà varata nel Pacifico la prima isola indipendente da ogni Governo : Il sogno di Mister Paypal sta per diventare realtà. La prima nazionale galleggiante, fuori da ogni ordinamento giuridico, dove si potrà pagare solo in criptovaluta, sarà ««varata»» nel 2022 al largo di Tahiti, in Polinesia Francese. ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - Fico sarà alla parata/rpt : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Sabato 2 giugno ci vediamo tutti insieme a Roma in piazza Bocca della Verità alle ore 19 per dire con una sola voce: #IlMioVotoConta. Organizzatevi con le macchine, con i treni, con i pullman, con blablacar, ma è importantissimo che siate presenti! Rivolgetevi ai portavoce regionali per avere più informazioni sulla logistica. sarà una manifestazione assolutamente pacifica e democratica”. E’ quanto si ...

Governo : M5S - 2 giugno pacificamente in piazza a Roma - ci sarà anche Fico (2) : (AdnKronos) – “Però -si legge sul blog M5S- quello che è accaduto domenica è un fatto grave che ci deve fare riflettere. Il problema non è Paolo Savona, non è il nome di un ministro e non è nemmeno chi ha vinto tra Di Maio e Salvini. Qui il tema è che si è detto no al cambiamento che è stato votato il 4 marzo. Il ministro dell’economia che abbiamo individuato insieme alla Lega è un profilo altissimo, con le competenze adatte ...

Governo - i leader Ue chiedono stabilità Merkel : “Anche con la Grecia di Tsipras ci furono difficoltà - poi ci accordammo” : L’auspicio ricorrente è che le prossime elezioni consegnino all’Italia un Governo stabile, ma soprattutto pro-europeo. Nei commenti pronunciati all’indomani della decisione di Sergio Mattarella di non dare seguito alla formazione del Governo Lega-M5s, i leader dell’Ue e i massimi rappresentanti dei principali Paesi e delle istituzioni di Bruxelles confermano di avere un particolare talento: quello di saper pronunciare le ...

Governo : Cottarelli alla Camera da Fico : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – Il premier incaricato Carlo Cottarelli è arrivato a Montecitorio dove è stato ricevuto dal presidente della Camera, Roberto Fico. L'articolo Governo: Cottarelli alla Camera da Fico sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Fico : "La squadra di Governo? Tocca a Conte e al Colle" : In questo duello per la poltrona di via XX Settembre tra M5s-Lega e Quirinale, arriva il commento del presidente della Camera, Roberto Fico. Il numero uno di Montecitorio di fatto ha mandato un messaggio chiaro al suo stesso partito e al Carroccio che fanno il tifo per l'euroscettico Savona: "Questa è un'interlocuzione tra il Presidente della Repubblica e il presidente incaricato, lasciamo a loro. Poi vediamo. Io spero che si vada avanti". Sulla ...

Governo M5s-Lega - Fico a Napoli : “Io non tradirò mail il sud”. “La Lega? Non c’è alleanza ma contratto” : “Come si fa il rinnovamento con la Lega? A questa domanda non rispondo. Il contratto con la Lega fa parte della dialettica parlamentare e del lavoro per la formazione di una maggioranza. È solo in questo ambito che ci stiamo muovendo. Sia Di Maio che Salvini hanno già chiarito che si tratta solo di un contratto e non di un’alleanza. Il movimento in ogni caso va per la sua strada e il sud è un elemento fondamentale indipendentemente ...

Governo : Fico - speriamo arrivi presto : ANSA, - NAPOLI, 26 MAG - "In questo momento il presidente del Consiglio incaricato insieme al Presidente della Repubblica sta lavorando per riuscire a dare un Governo al Paese. speriamo che arrivi il ...