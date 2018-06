Governo | dopo il giuramento Di Maio esulta | “Ringrazio Beppe” Salvini | “Italiani

Mercati - lo spread in calo a 239 punti Piazza Affari chiude in rialzo - +1 - 49% - dopo giuramento del nuovo Governo : Chiusura in rialzo per Piazza Affari nel giorno della nascita del nuovo governo . L'indice Ftse Mib guadagna l'1,49% a 22.109 punti, riportandosi sopra i livelli di inizio anno. Chiusura in netto calo,...

GIOVANNI TRIA - CHI È IL NUOVO MINISTRO DELL’ECONOMIA/ Dopo giuramento : “squadra Governo ottima” : GIOVANNI TRIA, chi è il NUOVO MINISTRO dell'Economia. Cosa pensa di Europa ed euro: un Savona “travestito”? Un altro eurocritico nel Governo M5s-Lega. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Governo - il primo “faccia a faccia” Savona-Mattarella. Il Capo dello Stato dopo il giuramento : “Auguri” : Paolo Savona giura al Colle nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’economista euroscettico, spoStato dall’Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo giallo-verde. dopo averla pronunciata, Savona stringe la mano a Mattarella che gli fa gli auguri di buon lavoro. L'articolo Governo, il primo “faccia a ...

Governo : Taverna - dopo popcorn il Maalox : ANSA, - ROMA, 1 GIU - "Avviso importante per gli spettatori: i #popcorn sono finiti, verranno sostituiti da maxi-confezioni di Maalox". Lo scrive la vice presidente del Senato Paola Taverna su Twitter ...

BORSA MILANO conferma rally dopo nuovo Governo - volano le banche : ... nuove elezioni, è statopresumibilmente annullato, dovrebbe avviarsi un legittimodibattito sulla sostenibilità dei conti pubblici, mantenendo glispread sopra i livelli pre-crisi politica', commenta ...

Borsa : Ftse Mib parte in rialzo del 2 - 1% dopo accordo su Governo Conte - spread giu' - RCO - : Quest'ultima mentre rimane sotto la lente la delicata situazione politica A Piazza Affari gli occhi sono puntati su Fca , +2,3%, , nel giorno della presentazione del piano industriale, l'ultimo ...

BORSA MILANO - balza in avvio dopo nuovo Governo - forti i bancari : La casella dell'Economia è stata affidata a Giovanni Tria,mentre Paolo Savona rivestirà il ruolo di ministro per gliAffari europei. ** Alle 9,20 l'indice FTSE Mib è in rialzo del 2,2%, performance di ...

Governo : Moavero - alla Farnesina dopo le esperienze Monti e Letta : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Enzo Moavero Milanesi va alla Farnesina dopo aver ricoperto, dopo essere stato titolare degli Affari europei Mario Monti ed Enrico Letta. Il suo ultimo incarico è stato quello di consigliere per la promozione del trasferimento a Milano della sede dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), nominato nell’incarico dal premier Paolo Gentiloni.Moavero ha lavorato per oltre venti anni nelle istituzioni ...

Governo - Salvini ottimista dopo il vertice con Di Maio : 'Ultime ore di lavoro' : 31 mag 17:48 Fonti: Tria all'Economia, Savona a Politiche Ue Giovanni Tria, presidente della Scuola nazionale dell'amministrazione e professore ordinario di economia politica all'università di Tor ...

Paolo Savona - dopo il secco 'no' la svolta : pronto ad un altro ministero - nasce il Governo M5s-Lega? : Successivamente, al termine di frenetiche trattative, il cambio di rotta un po' a sorpresa: Savona avrebbe accettato un ruolo differente nel governo, dove all'Economia planerebbe Giovanni Tria . Per ...

Governo - Di Maio dopo la riunione dei gruppi M5s : “Quanto tempo do a Salvini? Non è un ultimatum” : Poco prima della mezzanotte, Luigi Di Maio, dopo la riunione dei gruppi parlamentari del M5s, è stato intercettato da alcuni cronisti all’uscita da un ristorante. Ha poca voglia di parlare ma della nuova proposta che riguarda Paolo Savona, ma chiarisce: “La mia proposta non è un ultimatum a Matteo Salvini“.