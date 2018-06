Governo | cosa ci insegna la crisi più lunga

Reddito di cittadinanza - cosa cambia con il Governo Lega-5 Stelle : Il Reddito di cittadinanza si avvicina? È ovviamente ancora presto per dire quando (e se) verrà introdotto il sussidio di disoccupazione promesso dai 5 Stelle. Per ora il "super ministro" Luigi Di Maio...

Governo M5s-Lega - cosa va e cosa no nella giustizia immaginata nel contratto : Sono 58 le cartelle del “contratto per il Governo” grillo-leghista. Una dozzina, quasi il 20%, riguardano la “giustizia rapida ed efficiente” e altri temi a vario titolo connessi, come la corruzione, i reati ambientali, l’ordinamento penitenziario, la sicurezza nelle sue molteplici declinazioni ecc. E’ giocoforza concentrarsi su poche macro-questioni, trascurando un’infinità di altri temi che si potrebbero esaminare. In generale, è facile ...

**Governo : Renzi - noi #altracosa ma in bocca al lupo sincero** : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa rispetto alla maggioranza che sostiene il Governo e faremo una civile opposizione. Ma l’in bocca al lupo è sincero. Viva l’Italia, viva la festa della Repubblica”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo **Governo: Renzi, noi #altracosa ma in bocca al lupo sincero** ...

Cosa dice la stampa estera del nuovo Governo italiano : (Immagine: pixabay/CC) Dopo 88 giorni l’Italia ha un esecutivo, 18 ministeri, 17 ministri (5 le donne) e due vicepresidenti del Consiglio. A tenere banco sui media internazionali è però la cautela, rarissimi gli affondi di penna e scarsissime le lodi, e, quando ci sono, vengono demandate alle parole altrui, come fa il New York Times che si limita a definire Lega e Movimento 5 stelle “due partiti populisti con una storia di antagonismo verso ...

Cosa pensa Marco Travaglio del Governo M5s Lega : Il suo giornale in questi 88 giorni di trattative per la formazione di un nuovo governo ha spinto per un accordo M5s-Pd. L’accordo i 5 stelle invece l’hanno trovato, alla fine, con la Lega e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano, oggi commenta questo esecutivo riservandosi di dare un giudizio, “ci sarà tempo”, ma qualCosa la anticipa: “Della maggioranza 5-Stelle Lega abbiamo già detto ...

Governo Conte - il commento di D’Alema : “Protagonisti confusi e vicenda ridicola. Ora vediamo cosa sanno fare” : “La vicenda a cui abbiamo assistito è stata lunga, tormentata, confusa, a tratti anche ridicola per le contraddizioni in cui sono caduti i protagonisti. Però se alla fine hanno fatto un Governo, vedremo cosa sanno fare. Penso sempre che quando nasce un Governo bisogna pensare al bene del paese e giudicarlo dai fatti.” queste le parole di Massimo D’Alema a margine dell’incontro “Democrazia, uguaglianza e ...

Il Governo (tecnico) del cambiamento e i dazi di Trump. Di cosa parlare a cena : Pronti via, dopo un surplace come non si è visto neanche in anni e anni al Vigorelli, parte il governo sostenuto da Lega e 5 stelle. E prende subito un'impronta che sa, come dire, di tecnico. Ecco, ditelo a cena, questo è un governo montiano, montista, che al posto del Loden mette la felpa o l'altre

Scuola : ecco cosa prevede il contratto di Governo tra M5S e Lega : Questo governo, o contratto di governo, non s’ha da fare, oppure si. Nelle ultime ore regna sempre più incertezza. Cottarelli, Premier incaricato, è salito più volte al Colle. La sua squadra di governo è pronta ma i nomi dei Ministri non saranno diffusi, si cerca ancora di far partire un governo Movimento 5 Stelle-Lega, magari […] L'articolo Scuola: ecco cosa prevede il contratto di governo tra M5S e Lega proviene da Scuolainforma.

Cottarelli o Governo politico? Entro stasera la svolta. Cosa sta succedendo : La giornata politica si è aperta nell'incertezza più totale, con voci che vogliono il premier incaricato Carlo Cottarelli? in procinto di rimettere il mandato e Di Maio e Salvini pronti a tornare a trattare con il Quirinale per un esecutivo politico che calmi dei mercati in agitazione. La situazione è in rapida e imprevedibile evoluzione. Al momento l'ex commissario alla spending review si è ...

Si riapre la trattativa per il Governo. Salvini : «Mattarella ci dica cosa fare» : Carlo Cottarelli è stato al Quirinale per un incontro-lampo. Si tratta di un incontro informale con Sergio Mattarella, dunque non decisivo o legato alla presentazione della lista dei...

Governo Cottarelli - che cosa succede adesso : Dopo la defezione di Giuseppe Conte, il capo dello Stato Sergio Mattarella ha convocato Carlo Cottarelli, il quale ha ricevuto formale incarico di formare un Governo particolarmente attento alle necessità contabili dell’Italia. Ha accettato l’incarico con riserva, con l’intenzione di dare corpo a un esecutivo di vita breve, al massimo fino al 2019, sempre che riceva la fiducia. Altrimenti si voterà in estate. È sarà molto probabilmente un ...

Governo Cottarelli - ecco cosa succede adesso : la fiducia - quando si vota - i ministri e il bilancio : La risposta alle domande sulla scelta del presidente Sergio Mattarella di nominare un tecnico alla guida del nuovo esecutivo. Dagli obiettivi a breve termine, alla data delle prossime elezioni