Governo Conte | ultime notizie M5s-Lega Giuramento al Quirinale | Fornero avvisa

ELENCO E NOMI MINISTRI Governo Conte : CHI SONO?/ Video - ultime notizie : Salvini - esordio al Viminale : ELENCO MINISTRI GOVERNO CONTE M5s-Sega: i NOMI , chi SONO? ultime notizie , ecco i 6 senza portafoglio, non appartenenti cioè ad alcun dicastero. In totale sono 19 i MINISTRI (Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 22:07:00 GMT)

Il Governo Conte ha giurato al Quirinale Il neo premier : "Non siamo dei marziani" : Breve cerimonia, poche le curiosità: Salvini e Di Maio in prima fila, durante il giuramento, si scambiano sorrisi e battute. Ma i riflettori sono tutti per Paolo Savona, il mancato ministro dell'Economia. E per la sua stretta di mano con Mattarella a siglare "la pace"