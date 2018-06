Governo Conte | ultime notizie Lega-M5s Tria | “nessuno esce da Euro” | Berlusconi | “non

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato : L'economista euroscettico, spostato dall'Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo ...

Governo - il passaggio della campanella tra Gentiloni e Conte : Con la tradizionale cerimonia della campanella tra il premier uscente Paolo Gentiloni e il suo successore Giuseppe Conte ha sancito l'avvicendamento tra il vecchio e il nuovo Governo che questa serà ...

Governo - le pagelle dei look. Conte perfetto - ministre promosse : Cerimonia veloce, sobria, quasi perfetta per il giuramento dei ministri al Quirinale nella mani del Presidente delle Repubblica. Come sempre sobrio, perfetto e abbastanza sorridente con tutti, ...

Pd in piazza contro il Governo Conte : “Esecutivo populista e nato col plauso dei neofascisti”. “Grillini? Come i leghisti” : “Un governo di destra. Un governo a cui non faremo sconti”. Il Pd scende in piazza a Roma, per la manifestazione “a difesa della Costituzione”. “Questo è un governo che nasce con il plauso dei neofascisti d’Europa”, dice Matteo Orfini. “Ed è così anche perché il Movimento 5 Stelle ne è parte: una forza che ha quelle caratteristiche e non ha nulla a che fare con la sinistra e con il Partito Democratico. Non avremmo mai potuto allearci con loro”. ...

Pd in piazza contro il Governo Conte : Roma 1 giu. (Adnkronos) – La tempistica è quasi perfetta. Il governo Conte giura al Quirinale e il Pd riunisce la sua prima piazza da forza di opposizione. Militanti, dirigenti e ex-ministri riuniti a Santi Apostoli, la storica piazza ulivista, per dare il via a un percorso nuovo e la costruzione di un’alternativa. Il ‘fronte repubblicano’ o comunque una nuova compagine di centrosinistra. “Prendiamo tutti questa ...

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Quota 100 - obiettivo sempre più difficile da raggiungere? : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il Psi contro Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 19:52:00 GMT)

Il Governo Conte ha giurato. E Mattarella rassicura l'Ue : Sorridenti sono arrivati a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi hanno sfilato uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. Hanno giurato tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha ...

Governo Conte al via - i ministri hanno giurato al Quirinale : Via al Governo di Giuseppe Conte. Il premier e i 18 ministri (5 donne) hanno giurato oggi al Quirinale davanti al capo dello Stato, Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio dopo la...

Milano 'festeggia' il Governo Conte : Le Borse europee chiudono positive con Piazza Affari positiva sulla formazione del nuovo governo e la fine dello stallo politico. Il Ftse Mib segna un rialzo dell'1,49% con lo spread tra Btp-Bund ...

G7 - dazi Usa - Consiglio Ue e... Governo Conte - agenda fitta Legge di Bilancio - estate bollente : Dopo il giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il Governo Conte è pronto a rimboccarsi le maniche e mettersi subito al lavoro. Le scadenze non mancano, del resto: si inizia l’8 e 9 giugno col G7 canadese dove inevitabilmente si parlerà dei dazi americani che colpiscono anche l’acciaio italiano, poi il 28 e 29 giugno il Consiglio Europeo affronterà il tema dei migranti, della ...

Governo : primo Cdm - Conte apre ringraziando Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Si legge nella nota del primo Cdm del Governo guidato da Giuseppe Conte. “Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

Il 65° Governo della Repubblica ha giurato<br> Conte si è insediato a Palazzo Chigi : 18.08 - Il primo Consiglio dei ministri del governo Conte è terminato, come si apprende dal canale Twitter di Palazzo Chigi. È durato una quindicina di minuti.Terminato il Consiglio dei Ministri n.1— Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) June 1, 2018 17.58 - Arrivano i primi auguri dall'estero al neonato governo Conte. Il Segretario di Stato americano Mike Pompeo dice che l'amministrazione Trump "non vede l'ora" di continuare a collaborare con ...

