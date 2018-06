Governo | Conte | non è debole | vedrete

Governo Conte : da Tria a Moavero - ecco l’elenco di tutti i ministri : La squadra di Governo giurerà oggi pomeriggio al Colle, lunedì e martedì si presenterà alle Camere per la fiducia. Nella compagine economica il professor Tria , favorevole alla parziale monetizzazione del deficit per finanziare un piano europei di investimenti, mentre Savona va agli Affari europei. Giulia Grillo (Salute) contraria all’obbligo dei vaccini, i Cinque Stelle si assicurano le Infrastrutture...

Cottarelli : non c'è mai stata ipotesi mia nomina in Governo Conte : Roma, 1 giu. , askanews, Carlo Cottarelli ministro nel governo M5S-Lega? Secondo l'economista, che ieri sera ha rimesso il mandato da presidente del Consiglio incaricato per c edere il passo all'...