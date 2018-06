Governo - Conte e i ministri giurano al Quirinale. Salvini e Di Maio vice premier

Al Quirinale giura il Governo Conte : 16.08 Cerimonia nel Salone delle Feste, al Quirinale ,per il giura mento del governo Lega-M5S, guidato da Giuseppe Conte . Il premier, il primo a giura re, affianca il presidente Mattarella per assistere al giura mento dei diciotto ministri che compongono il nuovo esecutivo.

Elenco ministri Governo Conte : chi sono? I nomi/ Ultime notizie - Di Maio il più giovane - Savona il più anziano : Elenco ministri governo Conte M5s-Sega: i nomi , chi sono? Ultime notizie , ecco i 6 senza portafoglio, non appartenenti cioè ad alcun dicastero. In totale sono 19 i ministri

Le 5 donne del Governo Conte : Erika Stefani , neo ministro degli Affari regionali e autonomie, debutta in politica alle amministrative del 1999, come consigliere del comune di Trissino. Dopo aver aderito alla Lega, viene rieletta ...

Il giuramento del Governo Conte in diretta streaming : I ministri giureranno alle 16 e poi il presidente Conte andrà a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Paolo Gentiloni The post Il giuramento del governo Conte in diretta streaming appeared first on Il Post.