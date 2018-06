Governo | Conte | “Dimostriamo coi fatti che non sarà esecutivo debole” E i passanti

Governo M5S-Lega : Conte premier - 18 ministri - 5 donne| : Paolo Savona agli Affari Europei, Tria all’Economia, Toninelli alle Infrastrutture, Moavero agli Esteri. Cottarelli rimette il mandato al presidente della Repubblica: «La formazione di un Governo politico è di gran lunga la migliore soluzione per il Paese anche per l’incertezza che deriverebbe da nuove elezioni».--Con Giuseppe Conte presidente del Consiglio e Giovanni Tria ministro dell’Economia , nasce il Governo di Movimento Cinque Stelle e ...

Spread in calo e Borsa in rialzo Il Governo Conte rassicura i mercati Positivi i listini Ue in pre-apertura : Lo Spread Btp/Bund in avvio arretra a 225 punti dai 240 della chiusura di ieri, con il rendimento del decennale italiano che arretra al 2,52%. Segui su affaritaliani.it