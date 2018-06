Governo Conte al via - i ministri hanno giurato al Quirinale : Via al Governo di Giuseppe Conte. Il premier e i 18 ministri (5 donne) hanno giurato oggi al Quirinale. La delegazione M5S è arrivata unita al Quirinale a bordo di un taxi-van....

Via al Governo Conte - i ministri hanno giurato : Salvini con cravatta verde e calzini a righe azzurre. Di Maio posta selfie su Instagram. In attesa del voto di fiducia del Parlamento il governo è a tutti gli effetti in carica

Governo Conte - il giorno del battesimo : "Vi dovete fidare - c'è grande entusiasmo" : E' il giorno del battesimo per il "Governo del cambiamento". Si parte, dopo una delle crisi di Governo più difficili...

Il Governo Conte è in carica : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri del suo esecutivo hanno giurato fedeltà alla Repubblica e alla Costituzione

Governo - il giuramento del premier Giuseppe Conte e dei 18 ministri davanti a Sergio Mattarella : Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prosegue al Colle la cerimonia che vede i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per pronunciare la formula di rito (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) al termine della quale il Governo sarà nella pienezza dei ...

Governo Conte al via : entro un mese le nuove nomine Rai : Giuseppe Conte Dopo il fischio d’inizio dell’arbitro Mattarella, il nuovo Governo guidato da Giuseppe Conte entrerà finalmente in partita. Tra i primi banchi di prova per l’inedita formazione giallo-verde ci sarà il rinnovo dei vertici di Cdp, Autorità per l’Energia, Antitrust. E poi ci sarà il nodo cruciale della Rai, visto che il 30 giugno prossimo scadranno i mandati dell’attuale CdA e del DG Mario Orfeo. Come ...

Dalle elezioni al Governo Conte - quasi 90 giorni di crisi politica - : Uno stallo iniziato dopo il voto del 4 marzo. Poi le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, il momento dei due forni e il rifiuto di Mattarella di nominare Paolo Savona ministro dell'Economia. Infine lo sblocco, con la presentazione della lista dei ministri

RIFORMA PENSIONI Governo CONTE/ Il Psi contro Lega e Movimento 5 Stelle (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI, ultime notizie. Il Psi contro Lega e Movimento 5 Stelle. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 1 giugno(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:26:00 GMT)

Parte il Governo Conte - giuramento al Quirinale - Salvini e Di Maio vicepremier : Moavero: Italia è in ripresa, lavoreremo bene "Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". ...

Via al Governo Conte : i ministri giurano al Colle : Sorridenti arrivano a piedi al Quirinale gli esponenti del governo giallo-verde nato ieri sera, dopo 88 giorni di trattative. Al Palazzo del Papi sono arrivati uno dietro l'altro sia gli esponenti in quota Lega che quelli pentastellati. giurano tutti sulla Costituzione per una cerimonia che dà ufficialmente l'inizio ad una legislatura rimasta in sospeso dalle elezioni del 4 marzo scorso. A guidarli c'è Giuseppe Conte, che ieri ha accettato ...