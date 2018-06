Governo | Cna | bene fine stasi politica | mettere al centro pmi artigiane

Governo : Cna - serve esecutivo autorevole e credibile : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “La Cna esprime profonda preoccupazione per la perdurante incertezza del quadro politico che rischia di compromettere la stabilità del Paese. I cambiamenti, necessari ad assicurare una prospettiva duratura di sviluppo e la ricucitura degli squilibri che caratterizzano l’Italia, possono e devono essere gestiti con grande rigore e competenza per non generare insicurezza e tensioni sui mercati ...