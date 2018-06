Governo : primo Cdm - Conte apre ringraziando Mattarella : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Il Presidente Conte ha aperto il Consiglio dei ministri con un sentito ringraziamento al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella”. Si legge nella nota del primo Cdm del Governo guidato da Giuseppe Conte. “Il Presidente -si spiega- ha quindi rivolto gli auguri di buon lavoro ai Ministri e ha formulato la proposta di nomina a Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio ...

Governo : Cdm - stato emergenza per frana San Giacomo Filippo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte, ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza della condizione di difficoltà nell’accessibilità ai Comuni di Madesimo e Campodolcino, a causa dell’aggravamento della vasta frana nel Comune di San Giacomo Filippo (Sondrio). Si legge nella nota del Cdm. L'articolo Governo: Cdm, stato emergenza per frana San ...

Governo : Cdm proroga scioglimento comune Scarfati : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Salvini, tenuto conto che non risulta ancora conclusa l’azione di recupero e di risanamento delle istituzioni locali dai condizionamenti esercitati dalla criminalità organizzata, ha deliberato la proroga, per sei mesi, dello scioglimento del Consiglio comunale di Scafati (Salerno), già deliberato a norma dell’articolo 143 ...

Governo : da Cdm ok a dl su riduzioni emissioni e leggi regionali (2) : (AdnKronos) – “Per quanto attiene ai soggetti privati – si legge ancora nella nota del Cdm- le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall’attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale. Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell’applicazione del programma ...

Governo : da Cdm ok a dl su riduzioni emissioni e leggi regionali : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Paolo Gentiloni, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, ha l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di livelli di qualità dell’aria tali da non causare impatti negativi ...

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Consiglio dei ministri si è riunito oggi, martedì 29 maggio 2018, alle ore 15.13 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Paolo Gentiloni. Segretario la Sottosegretaria alla Presidenza Maria Elena Boschi. Si legge in una nota di palazzo Chigi. Il Cdm ha approvato il decreto legge per “ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed ...

Governo : Cdm - via libera dl fiscale per zone terremotate (2) : (AdnKronos) – In particolare, si legge nella nota, il provvedimento: “dispone che la ripresa della riscossione dei tributi sospesi in favore dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa, di lavoro autonomo, nonché degli esercenti attività agricole decorra dal 16 gennaio 2019, anziché dal 31 maggio 2018, con la contestuale rateizzazione del versamento delle somme oggetto di sospensione in 60 rate mensili di pari importo ...

