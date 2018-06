Governo - Bossi : 'Bravi Salvini e Di Maio - ma Silvio è arrabbiato' : 'Tutti bravi', bravi anche Salvini e Di Maio 'ma Mattarella di più. Berlusconi sarà arrabbiatissimo, ma gli dirò una cosa soltanto: Silvio, sei stato sconfitto dalla forza della realtà'. Questo il ...

Umberto Bossi : "Silvio Berlusconi è stato umiliato - ma il Governo Lega-M5S gli conviene" : Silvio Berlusconi è stato ingiustamente umiliato con l'imposizione di veti? "Sì, ma può recuperare sul campo, voto su voto". Intervistato da La Stampa, Umberto Bossi commenta così l'astensione benevola del Cavaliere e l'ipotesi di un governo Lega-M5S. Per il fondatore della Lega, un governo giallo-verde "conviene al Cavaliere.Bossi spiega così perché.Berlusconi "ora ha tanti parlamentari, quindi ...

Governo - Bossi : “Sì a intesa Lega-M5s. Berlusconi ha voluto cedere per far partire l’esecutivo”. E lancia Giorgetti premier : Governo M5s-Lega? “Se arriva in aula io voto la fiducia”. Sono le parole di Umberto Bossi, dopo l’incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio che ha portato alla richiesta al Quirinale di ulteriori 24 ore per la formazione del Governo. “Noi non potevamo non fare un Governo politico perché dobbiamo portare a casa l’autonomia”. Silvio Berlusconi è stato costretto a cedere? “No, ha voluto cedere perché ...

Governo - l’offerta di Di Maio a Salvini : ministri e lo «schema-Bossi» | Ecco i 10 punti del contratto del M5S : Il leader della Lega non vuole fare da secondo a DI Maio e pensa a un ruolo da garante, esterno all’esecutivo e con uomini di peso del Carroccio a Palazzo Chigi, in modo da poter «staccare la spina» se qualcosa non andasse come deve

