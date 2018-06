Governo | Berlusconi | no alla fiducia | «troppi grillini senza esperienza»

Berlusconi : 'Voterò no al Governo - noi all'opposizione' : ForzaItalia conferma al scelta di non dare la fiducia al neonato governo Conte. In una nota Silvio Berlusconi afferma: 'Ci opporremo al pauperismo, al giustizialismo, ad ogni atto che metta in ...

Governo Conte - ultime notizie Lega-M5s/ Tria - “nessuno esce da Euro” : Berlusconi - “non voteremo la fiducia” : Governo Conte ultime notizie MS5-Lega, diretta live, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. Hanno giurato tutti i ministri davanti a Mattarella: primi Salvini e Di Maio(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:20:00 GMT)

Berlusconi : "No alla fiducia al Governo ?Ora opposizione rigorosa" : Silvio Berlusconi sulla posizione del suo partito rispetto al governo gialloverde ha le idee chiare: "Forza Italia non voterà la fiducia e andrà all'opposizione". Il Cavaliere, in una anticipazione del messaggio per la Feste del 2 giugno, spiega la sua posizione e quella del suo partito sul nuovo esecutivo che è nato in queste ore: "Per quanto ci riguarda, noi rimaniamo coerenti e fedeli al voto del popolo di centrodestra e saremo, perciò molto ...

Roma, 1 giu. (AdnKronos) – "Tria? Un ottimo economista di Forza Italia perché con Brunetta non ha scritto solo articoli, credo sia una scelta non casuale. Fi entra al Governo? Al ministero dell'Economia certamente sì…". Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale.

Silvio Berlusconi - la rabbia per il Governo M5s-Lega : 'Per ora non si rompe l'alleanza - ma...' : Forza Italia voterà contro la fiducia al governo Conte. Lo ha confermato Maria Stella Gelmini . E Silvio Berlusconi ? Secondo quanto si apprende, guarda Matteo Salvini , vuole valutare quale sarà il ...

Governo - la solitudine di Berlusconi. Anche Meloni spinge per entrare : E' da vedere se resisterà il no di Luigi Di Maio all'ingresso nel Governo dei Fratelli d'Italia. E, soprattutto, se il Governo 5 stelle e Lega vedrà veramente la luce. Ma Matteo Salvini e Giorgia ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - Salvini : "Al voto con M5s? Vediamo". Berlusconi : "Centrodestra unito" : Il leader del Carroccio tentenna sulla riconferma dell'asse con Forza Italia: "Mi hanno vomitato addosso. Ci penserò". Possibilista verso un 'cartello' con Di Maio Elezioni, la simulazione: "Alle urne ...