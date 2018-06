Governo | Berlusconi annuncia | voteremo no alla fiducia

Governo : Rosato - con Tria Berlusconi entra in esecutivo : Roma, 1 giu. (AdnKronos) – “Tria? Un ottimo economista di Forza Italia perché con Brunetta non ha scritto solo articoli, credo sia una scelta non casuale. Fi entra al Governo? Al ministero dell’Economia certamente sì…”. Lo ha detto Ettore Rosato a Radio Radicale. L'articolo Governo: Rosato, con Tria Berlusconi entra in esecutivo sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Silvio Berlusconi - la rabbia per il Governo M5s-Lega : 'Per ora non si rompe l'alleanza - ma...' : Forza Italia voterà contro la fiducia al governo Conte. Lo ha confermato Maria Stella Gelmini . E Silvio Berlusconi ? Secondo quanto si apprende, guarda Matteo Salvini , vuole valutare quale sarà il ...

Governo - la solitudine di Berlusconi. Anche Meloni spinge per entrare : E' da vedere se resisterà il no di Luigi Di Maio all'ingresso nel Governo dei Fratelli d'Italia. E, soprattutto, se il Governo 5 stelle e Lega vedrà veramente la luce. Ma Matteo Salvini e Giorgia ...

Governo - diretta – Mattarella affida l’incarico a Cottarelli. “Senza fiducia elezioni entro agosto”. Berlusconi : “Forza Italia voterà contro”. Salvini : “La riforma elettorale è una priorità” : Un programma di Governo per portare l’Italia al voto: senza fiducia in autunno, altrimenti a inizio 2019. L’ex commissario alla revisione della spesa Carlo Cottarelli ha ricevuto l’incarico da Sergio Mattarella per formare un esecutivo “neutrale”, i cui membri si impegneranno a non candidarsi alle elezioni. Contattato già nella tarda serata di ieri, dopo la rinuncia al mandato di Giuseppe Conte e lo stop al Governo ...

Governo - Salvini : "Al voto con M5s? Vediamo". Berlusconi : "Centrodestra unito" : Il leader del Carroccio tentenna sulla riconferma dell'asse con Forza Italia: "Mi hanno vomitato addosso. Ci penserò". Possibilista verso un 'cartello' con Di Maio Elezioni, la simulazione: "Alle urne ...

Governo ULTIME NOTIZIE - COTTARELLI “FIDUCIA O VOTO DOPO AGOSTO”/ Berlusconi "Centrodestra unito" ma Salvini... : ULTIME NOTIZIE GOVERNO: COTTARELLI ricerve da Mattarella incarico per GOVERNO tecnico. Data elezioni: "con la fiducia Legge di bilancio e VOTO nel 2019, altrimenti tra agosto e settembre"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 18:37:00 GMT)

Cottarelli : "Tempi stretti per la squadra di Governo" Berlusconi : al voto il centrodestra sarà unitoDi Maio in tv : no a un Governo nato in provetta : Il leader M5s rilancia sull'impeachment al Presidente, il leghista cauto sul futuro della coalizione.

Berlusconi : no fiducia a Governo tecnico : 17.54 "Non daremo la fiducia a un governo tecnico", dice il leader di FI Berlusconi sull'ipotesi di un esecutivo guidato da Cottarelli. Alle prossime elezioni, "l'unica soluzione è quella di una coalizione di centrodestra, destinata a prevalere anche per la possibilità di una mia candidatura", ribadisce Berlusconi.

