Google ricorda con un doodle la Festa della Repubblica | ecco perché si celebra il 2 Giugno

(Di sabato 2 giugno 2018) Oggi, 2, silaperre la nascitaItaliana. Il giorno si riferisce alla data del referendum istituzionale del 1946, avvenuto il 2 e il 3. In quei due giorni votarono per la prima volta anche le donne: fu la prima volta nella storia italiana in cui si svolsero delle votazioni a suffragio universale. Il referendum mise così fine al Regno d’Italia e fece nascere laItaliana. L’Italia passò da una monarchia costituzionale a unaparlamentare. LaItaliana è uno dei simboli patri italiani.questo giorno con unraffigurante la bandiera italiana. L'articolocon unlasiil 2Meteo Web.