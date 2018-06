Golf | US Women’s Open 2018 | comandano Jutanugarn | Lee e Smith dopo il primo giro Giulia

Golf - US Women’s Open 2018 : Sung Hyun Park prova a difendere il titolo - Pernilla Lindberg per il riscatto del Vecchio Continente : Il secondo Major stagionale va in scena a Shoal Creek, in Alabama. Lo US Women’s Open terrà banco tra giovedì 31 maggio e domenica 3 giugno sul percorso par 72 dello Shoal Creek Golf and Country Club e vedrà la partecipazione delle migliori rappresentanti al mondo del Golf femminile. Un anno fa a trionfare fu la sudcoreana Sung Hyun Park, nuovamente tra le favorite per la vittoria finale e pronta al bis in terra statunitense. Ma i padroni ...