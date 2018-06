Golf | PGA Tour 2018 | Ancer | Niemann e Matsuyama in testa nel the Memorial Tournament

oasport



(Di venerdì 1 giugno 2018) L’Ohio abbraccia il PGAcon il via del thenament presented by Nationwide (montepremi 8,9 milioni di dollari). Sul percorso par 72 del Muirfield VillageClub di Dublin (Ohio, Stati Uniti) al termine del primo round troviamo un terzetto al comando con lo score di -7 (65 colpi). Si tratta del giapponese Hideki, del cileno Joaquine dell’americano Abraham. -6 e quarta posizione per lo statunitense Beau Hossler che precede di una lunghezza i connazionali James Lovemark, Kevin Stanley, Lucas Glover e Grayson Murray. Chiudono la top ten con il punteggio di -4 il sudcoreano Byeong-Hun An, l’australiano Jason Day, gli americani Kevin Bradley, Ryan Armour, Pat Rodgers, Patrick Cantlay e Wesley Bryan. Primo round da dimenticare per Justin Thomas. Il giovane statunitense non riesce ad emergere dal par chiudendo in 47esima posizione ...