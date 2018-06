Golf – 75° Open d’Italia | Francesco Molinari show | l’azzurro secondo ad un colpo di

sportfair

: Grande giornata di golf sullo spettacolare percorso del Gardagolf Country Club ! Vi aspettiamo fino a domenica nel… - desenzanogarda : Grande giornata di golf sullo spettacolare percorso del Gardagolf Country Club ! Vi aspettiamo fino a domenica nel… - CercaVino_en : RT @CercaVino_en: Barone Pizzini Franciacorta Brut 'golf 1927' 2014 75 cl: €29.34 @ - paoloigna1 : RT @smmdayit: #SMMdayIT #ItalianOpen | Anche quest'anno il #SocialUfficio parteciperà agli Open d'Italia nella super location del Garda Go… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Sei top players nelle prime posizioni. Anche Manassero in corsa per il titolo. Nella seconda giornata spettatori in aumento con 7.900 presenzeci crede e fa sognare gli italiani. Il torinese è salito alposto con 132 (66 66, -10) colpi nel 75°torneo stagionale delle Rolex Series dell’European Tour ed evento principale del Progetto Ryder Cup 2022, che per ilanno consecutivo mette in palio un montepremi di 7.000.000 di dollari. In evidenza anche Matteo Manassero, 12° con 134 (66 68, -8). Sul percorso del GardaCountry Club sono nelle prime posizioni solo grandi campioni, di cui tre vincitori di major, con il tedesco Martin Kaymer, leader con 131 (68 63, -11), e con lo spagnolo Rafa Cabrera Bello, il nordirlandese Graeme McDowell, il belga Thomas Pieters e l’inglese Danny Willett alla pari con. Al settimo posto con ...