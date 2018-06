Gli investigatori della UEFA hanno chiesto di escludere il Milan dall’Europa League

Ultrà Roma a Liverpool - Gli investigatori : «Non partono per fare a botte - ma sono pronti» : «No, non è detto che partano dall'Italia sapendo già che faranno a botte . Ma sono pronti a farlo, se capita l'occasione. Approfittano di ogni spazio libero che gli viene concesso». E a Liverpool , di ...

Rimini - giovane trovato morto. Per Gli investigatori è omicidio : Rimini , 18 aprile 2018 - E' stato trovato senza vita nella zona di via Coletti. Si tratta di un giovane , originario del Senegal, immigrato e regolare sul nostro territorio. L'allarme è stato dato da ...

Italiani scomparsi in Messico - il legale delle famiGlie : “Sono ancora vivi. Chiediamo invio di investigatori italiani” : I tre commercianti napoletani scomparsi in Messico “sono vivi e l’attività investigativa si sta muovendo in questa direzione”. A dirlo è l’avvocato Claudio Falleti, legale delle famiglie durante un incontro alla Farnesina. Una riunione indetta per fare il punto sulla missione della scorsa settimana in centro America della delegazione italiana, guidata dal sottosegretario agli Esteri Enzo Amendola. Secondo i familiari ...