Gli adolescenti americani preferiscono YouTube a Facebook

Facebook in declino tra Gli adolescenti che preferiscono YouTube : Gli adolescenti, tra i 13 e i 17 anni, preferiscono YouTube a Facebook. Il declino del social network di Mark Zuckerberg è iniziato da un paio d’anni e App come Instagram e Snapchat sono di gran lunga preferite. Facebook perde terreno tra gli adolescenti: la ricerca A condurre la ricerca su uso e consumo di App da parte degli adolescenti USA è la società senza scopo di lucro Pew Research Center. In tre anni il calo è stato drastico. Dal ...

Non si impara a vivere prima di poterlo fare davvero. E' la lezione di Giacomo, protagonista dell'ultimo romanzo di Luigi Ballerini, "Ogni attimo è nostro".

Ambiente e comportamenti autolesionistici neGli adolescenti con la Sindrome dell’X fragile : Un gruppo di ricercatori degli Stati Uniti ha valutato l’effetto dell’Ambiente sociale sui comportamenti autolesionistici dei ragazzi con la Sindrome dell’X fragile. Si è osservato che tali influenze sono molto importanti e vanno valutate accuratamente prima di introdurre trattamenti con farmaci. Hall e colleghi, nell’introduzione all’articolo che ha riportato i risultati del loro studio, ricordano che la Sindrome dell’X fragile è la causa più ...

Illuminiamo il futuro 2018 : in Italia il 14 per cento deGli adolescenti abbandona la scuola : Una settimana di mobilitazione con 680 eventi promossi da 725 organizzazioni in tutta Italia, un nuovo rapporto di ricerca, un Forum nazionale a Roma il 16 maggio e una petizione online: Save the Children lancia la nuova campagna per il contrasto alla povertà educativa per sostenere il diritto di tutti i bambini e gli adolescenti di apprendere e di far fiorire liberamente i propri talenti e le proprie capacità.Nella nostra ...

Tredici 2 - il cast della serie più seguita daGli adolescenti : Personaggi e interpreti della serie tv Tredici : dal 18 maggio la seconda stagione su Netflix 17 maggio 2018

I dieci consiGli di Facebook per Gli adolescenti : Suggerimenti sulla sicurezza, prevenzione contro il bullismo, ma anche dritte su cosa fare se si vuole fare una pausa: sono alcuni dei consigli che si trovano nel 'portale per gli adolescenti' che Facebook ha presentato ieri a Milano. Il portale è disponibile in 60 lingue e si trova al link Facebook.com/safety/youth. Si tratta, spiega la società, di "un punto di riferimento per i ragazzi che cercano risposte e ...

Facebook lancia il "portale degli adolescenti", una piattaforma per educare i giovani sull'uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente

Portale per adolescenti di Facebook : 10 consiGli per utilizzare i social (responsabilmente) : Liz Perle, una consulente americana che si occupa di giovani e tendenze emergenti e promuove le attività di giovani creator, attivisti e artisti, ha stilato una serie di consigli per l'utilizzo del...

Il “Portale per Gli adolescenti” di Facebook forse serve più aGli adulti : L’impegno c’è e sarebbe un peccato non riconoscerlo: è sulla resa che, probabilmente, toccherà tornare più in là. Facebook ha inaugurato il “Portale per gli adolescenti”. Un portale per parlare di Facebook. Quindi gli adolescenti, dopo aver trovato la voglia di andare sul social network (il che non è affatto scontato), dovrebbero trovarne altrettanta per recarsi su una pagina specifica che gli spiega come funziona e come “usarlo al ...

FACEBOOK LANCIA il "portale DEGLI adolescenti", una piattaforma per educare i giovani sull'uso del social: nuova iniziativa del noto social network per rendersi ancora più trasparente

Facebook presenta il Portale per Gli adolescenti : i 10 consigli : Roma, 15 mag. , askanews, Il Portale per gli adolescenti lanciato da Facebook, include anche alcuni consigli elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze ...

Facebook presenta il Portale per Gli adolescenti : Roma, 15 mag. , askanews, Facebook presenta il Portale per gli adolescenti, un punto di riferimento per i ragazzi che cercano risposte e ispirazione sulla piattaforma, che include nozioni di base di ...

Facebook - i 10 consigli per Gli adolescenti : 'Se usare i social ti fa sentire triste - prenditi una pausa' : I consigli, elaborati da Liz Perle, consulente americana che da anni si occupa di giovani e tendenze emergenti, sono nati grazie alle conversazioni avvenute con gli adolescenti in tutto il mondo. ...

Facebook - arriva il portale dedicato aGli adolescenti : ci sono informazioni e consigli sul social : Facebook ha lanciato una nuova pagina per i più giovani, che comprende anche i racconti dei coetanei di tutto il mondo su come utilizzano la tecnologia e i consigli su cosa fare se si ha bisogno di ...