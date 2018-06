Giuseppe e Daniela | amore dalla culla all’altare

vanityfair

(Di venerdì 1 giugno 2018) Una delle tante coppie che raccontato la loro storia intrecciandola con quella dei protagonisti in Harry ti presento Sally dice di non essersi mai incontrata fino alla tarda età pur avendo vissuto sempre a poca distanza uno dall’altra. È andata meglio a, nati entrambi il primo giugno del 1985 e sposi il primo giugno del 2018. La loro storia è sulla prima pagina del Mattino di Salerno oggi e sta facendo il giro degli altri quotidiani. Una storia che sembra creata da uno scenaggiatore.sono nati a poche ore di distanza, nello stesso giorno e nello stesso ospedale. Lui è di Polla, lei di Sala Consilina. Le loro culle sono una accanto all’altra. In un’altra storia avrebbero potuto non incontrarsi mai più. Non in questa. In questasi sposano il primo giugno a Capaccio Paestum. Non sono stati però sempre vicini. Si sono ritrovati nel ...