Giuramento Governo Conte al Quirinale | Foto

Governo - la sfilata dei ministri per il Giuramento. E Centinaio sbotta : “Critiche su di me? Andate a lavorare” : I ministri del nuovo esecutivo M5S-Lega sfilano al loro arrivo al Colle per il giuramento. Qualcuno si ferma davanti alle telecamere: “Oggi è come il primo giorno di scuola. Il mio primo provvedimento? Valorizzare il Made in Italy”. Così Gian Marco Centinaio, neo ministro dell’Agricoltura del Governo Conte. In risposta alle prime polemiche piovute sul nuovo esecutivo a proposito delle posizioni sul Sud espresse in passato dalla Lega, ...

Governo - il Giuramento del premier Giuseppe Conte e dei 18 ministri davanti a Sergio Mattarella : Dopo il giuramento del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, prosegue al Colle la cerimonia che vede i 18 ministri presentarsi davanti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, per pronunciare la formula di rito (“Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”) al termine della quale il Governo sarà nella pienezza dei ...

Quirinale - il Giuramento del nuovo governo al Quirinale : Selfie e sorrisi per i nuovi ministri del governo Conte. I 5 stelle sono arrivati a bordo di un taxi e poi sono entrati, tutti insieme, dall’ingresso principale.Al Colle ci sono anche i genitori di DI Maio

Governo Lega-M5s ultime notizie live/ Giuramento Ministri - diretta video streaming : Savona incontra Mattarella : Governo ultime notizie MS5-Lega, diretta live, Giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. Hanno giurato tutti i Ministri davanti a Mattarella: primi Salvini e Di Maio(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 16:27:00 GMT)

Giuramento Governo - Salvini in cravatta verde. Tutti i look dei ministri : ... Danilo Toninelli che ricoprirà il ruolo di nuovo ministro dei Trasporti e Paolo Savona che dopo la bagarre sulla nomina al dicastero dell'Economia , poi affidato a Giovanni Tria, è approdato agli ...

Parte il Governo Conte - Giuramento al Quirinale - Salvini e Di Maio vicepremier : Moavero: Italia è in ripresa, lavoreremo bene "Siamo un paese che sta riprendendosi in pieno dopo le difficoltà della grande crisi economica, che peraltro ha toccato tutto il mondo. Lavoreremo bene". ...

Il Giuramento del governo Conte in diretta : 16:07 - Il Presidente Conte è ovviamente il primo a giurare.Ore 16:07 - Arrivano Sergio Mattarella e Giuseppe Conte.Ore 15:58 - In questo momento è arrivato anche il Presidente Conte. Quindi ci sono tutti.Ore 15:55 - Tra pochi minuti comincerà il giuramento. Ogni ministro dovrà recitare questa formula e firmare:"Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni ...

Governo - i ministri al Quirinale per il Giuramento. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. I ministri sono al Quirinale per giuramento. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I...

Governo - i ministri al Quirinale per il Giuramento. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. I ministri sono al Quirinale per giuramento. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I...

Governo - i ministri al Quirinale per il Giuramento. Salvini e Di Maio vice premier : Nasce il Governo di Giuseppe Conte. I ministri sono al Quirinale per giuramento. Dopo 88 giorni di trattative e consultazioni, l'intesa M5S-Lega spiana la strada al nuovo esecutivo. I...

Il Giuramento del governo Conte in diretta streaming : I ministri giureranno alle 16 e poi il presidente Conte andrà a Palazzo Chigi per il passaggio di consegne con Paolo Gentiloni The post Il giuramento del governo Conte in diretta streaming appeared first on Il Post.

Il Giuramento del governo Conte - dalle 16 : Notizie, storie, foto, video e tutto il resto, man mano che arrivano The post Il giuramento del governo Conte, dalle 16 appeared first on Il Post.

GOVERNO M5S-LEGA ULTIME NOTIZIE - DIRETTA LIVE/ Streaming video Giuramento : comincia la Terza Repubblica : GOVERNO ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, DIRETTA LIVE, giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Governo M5S-Lega : Conte premier - oggi il Giuramento | : Dopo 88 giorni di stallo e a un passo dal ritorno alle urne, nasce il Governo guidato da Movimento Cinque Stelle e Lega. Di Maio e Salvini, che saranno ministri e vicepremier, siglano l’accordo al termine di un lungo faccia a faccia. A sbloccare l’impasse è soprattutto un cambio di ruolo di Paolo Savona, il professore anti-euro cui Sergio Mattarella aveva negato l’Economia: avrà la delega alle Politiche europee. oggi il giuramento alle 16|