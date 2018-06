Giornalisti : torna Lampedu’amore - tre giorni in ricordo di Cristiana Matano : Palermo, 1 giu. (AdnKronos) – Manca poco più di un mese alla terza edizione di ‘Lampedus’amore’, il premio Giornalistico internazionale Cristiana Matano dedicato alla giornalista mancata prematuramente l’8 luglio 2015 e organizzato dall’associazione Occhiblu onlus, fondata dal marito Filippo Mulè, dalla figlia Marta e e dalla sorella Monica. Come ogni anno, Lampedusa, l’isola del cuore in cui Cristiana, ...

Giornalisti : torna Lampedu’amore - tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) – Ad aprire la manifestazione sarà ‘Lampedusa Way’, spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della ‘Trilogia del naufragio’della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’arrivo a Lampedusa di Giorgio Minisini e Manila Flamini, coppia mista di nuoto sincronizzato, campione del ...

Giornalisti : torna Lampedu'amore - tre giorni in ricordo di Cristiana Matano (2) : (AdnKronos) - Ad aprire la manifestazione sarà 'Lampedusa Way', spettacolo teatrale (in collaborazione con il Teatro Biondo) interpretato da Maddalena Crippa e Graziano Piazza, terza parte della 'Trilogia del naufragio'della regista Lina Prosa. E ci sarà anche lo sport intrecciato all’impegno con l’

Si torna sul caso Quantic Dream : la compagnia porta i Giornalisti in tribunale : Nel mese di gennaio di quest'anno, come probabilmente ricorderete, scoppiò un'aspra polemica con protagonista Quantic Dream, ovvero lo studio responsabile dell'atteso Detroit: Become Human, di Heavy Rain e Beyond Two Souls.Degli ex dipendenti dello studio di David Cage accusarono la compagnia di creare un ambiente di lavoro "tossico", con spiacevoli episodi di omofobia e razzismo fino al prolungamento dei turni di lavoro.In seguito, Quantic ...