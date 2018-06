Giorgio Locatelli nuovo giudice di Masterchef Italia 8 Lo chef delle star prende il

«MasterChef Italia» : il nuovo giudice è Giorgio Locatelli : È Giorgio Locatelli il nuovo giudice di MasterChef Italia, colui che prenderà il posto di Antonia Klugmann e affiancherà Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo fra assaggi e pressure test. «Per me è un grande onore essere stato scelto per far parte di un programma di così grande impatto – ha dichiarato a caldo lo chef stellato -. Far parte di MasterChef è per me il riconoscimento più grande, quello di essere considerato ...

MasterChef 8 - Giorgio Locatelli nuovo giudice : È lo chef stellato Giorgio Locatelli il nuovo giudice di MasterChef Italia, il talent show culinario di Sky prodotto da Endemol Shine Italy che tornerà in onda a gennaio 2019 su Sky Uno (sarà anticipato a dicembre da MasterChef All Stars, lo spin off del cooking show di Sky Uno che vedrà in gara i più talentuosi concorrenti delle 7 edizioni del programma).Giorgio Locatelli, 55 anni, di Corgeno di Vergiate (sulla sponda varesina del Lago ...

