Giorgio Armani | il guardaroba per l’estate in bianco e blu

(Di venerdì 1 giugno 2018) Ile il blu. Un classico dell’estate che non stanca mai. Elegante, rassicurante, deciso e al contempo rilassato è quello che nei giorni più rilassati dell’anno vorremmo vestire da mattina a sera, perché è perfetto tanto per un giro in barca, quanto per un aperitivo a fine giornata.fa dell’accoppiata di colore il leit motif delestivo, declinando ilottico e il blu scuro, su una serie di capi e accessori da uomo, che spaziano dalle T-shirt alle polo, dalle camicie ai bermuda, fino a pantaloni, costumi, teli mare, cinture, scarpe e persino un cappello. Il rimando è immediato alle località di mare più esclusive, grazie anche all’impiego di di materiali di alta qualità come cachemire, cotoni pregiati e inserti di coccodrillo negli accessori utilizzati per tutta la collezione. La selezione è in vendita nelle boutique ...