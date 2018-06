Ginnastica ritmica | Europei 2018 | Italia terza a metà gara | Bulgaria e Russia davanti

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Italia seconda - Russia al comando. Caccia alle medaglie : OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica , venerdì 1° giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla.

LIVE Ginnastica ritmica - Europei 2018 in DIRETTA : Italia seconda - Russia al comando. Caccia alle medaglie : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Ginnastica ritmica (venerdì 1° giugno). Oggi spazio ai gruppi seniores che si cimenteranno con i cinque cerchi: prima parte del concorso generale che si concluderà domani con l’esercizio misto ma naturalmente le migliori otto formazioni si qualificheranno anche alle Finali di Specialità di domenica. L’Italia parte tra le grandi favorite della vigilia insieme a Russia e ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : il programma di oggi (1° giugno) - orari e tv. L’Italia punta sulle Farfalle! : oggi venerdì 1° giugno incominciano gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). Spazio alla prima parte del concorso generale individuale riservato alle juniores, poi dalle ore 18.30 toccherà alle squadre seniores che si esibiranno con i 5 cerchi, la prima metà dell’all-around. L’Italia sarà assoluta protagonista con le Farfalle, tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro ma vedremo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le gemelle Averina per il dominio nell’individuale - l’Italia ci prova : Dina Averina è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel concorso generale individuale agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le individualiste seniores scenderanno in pedana nella giornata di domenica e la Campionessa del Mondo si presenterà con l’obiettivo di realizzare la doppietta: a soli 19 anni, la russa vuole conquistare il primo titolo ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Farfalle - fateci volare. L’Italia vuole il podio - che sfida a Russia e Bulgaria : L’Italia vuole essere assoluta protagonista agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che andranno in scena a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle saliranno in pedana con il serio obiettivo di fare saltare il banco e di provare a vincere la medaglia d’oro nel concorso generale, impresa che davvero riscriverebbe la storia visto che da quando si è sciolta l’URSS ha sempre vinto la Russia salvo un incidente di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Agiurgiuculese e Baldassarri per un sogno - l’Italia ci prova a Guadalajara : L’Italia si presenterà con due individualiste agli Europei 2018 di Ginnastica ritmica, entrambe pronte per stupire e per fare la differenza. Le gemelle Dina e Arina Averina sono le grandi favorite della vigilia ma le nostre Alexandra Agiurgiuculese e Milena Baldassarri possono puntare in alto, ottenere un posto al sole e guadagnare un risultato di assoluto prestigio. Sarà difficile lottare per le medaglie, ma accedere a una Finale di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia a caccia di un sogno - le Farfalle vogliono l'impresa. Sfida da oro con Russia e Bulgaria : Tra cinque cerchi, specialità in cui siamo Campionesse del Mondo, e tre palle/due funi possiamo dire la nostra, sempre Sfidando la Russia e anche la Bulgaria che in questi mesi è stata davvero ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : Italia d’assalto - azzurre a caccia dell’oro. Le Farfalle ai raggi X : L’Italia è pronta per disputare gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. Le Farfalle, dopo aver vinto la Coppa del Mondo generale grazie a delle prestazioni sbalorditive nei mesi passati, vanno a caccia del colpaccio nella rassegna continentale che torna a essere protagonista del calendario dopo due stagioni (negli anni dispari non partecipano i gruppi seniores). Le ragazze di ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : programma - orari e tv : Nel weekend del 1-3 giugno si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande spettacolo, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel concorso ...

Ginnastica ritmica - Milena Baldassarri Campionessa Italiana! Dominio assoluto tra all-around e specialità - sconfitta Agiurgiuculese : Milena Baldassarri si è laureata Campionessa Italiana di Ginnastica ritmica. L’atleta della Fabriano, allenata da Julieta Cantaluppi, ha trionfato nel concorso generale con il punteggio di 70.500 e succede così a Veronica Bertolini che si era sempre imposta dal 2013 al 2017. La 16enne ha dominato la gara disputata a Terranuovi Bracciolini (Arezzo): 18.000 al cerchio, 18.200 con palla, 16.500 con le clavette, 17.350 col nastro. La romagnola ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : le convocate dell’Italia per Guadalajara. Le Farfalle vogliono le medaglie! : Emanuela Maccarani, Direttrice Tecnica delle Nazionali Italiane di Ginnastica ritmica, ha diramato le convocazioni per gli Europei che si disputeranno a Guadalajara (Spagna) dal 1° al 3 giugno. La rassegna continentale sarà aperta ai gruppi seniores, alle individualiste seniores e al team juniores. L’Italia punta in alto con le Farfalle che vanno a caccia delle medaglie, sono attese dalla super sfida contro Bulgaria e Russia sognando anche ...

Ginnastica ritmica - Europei 2018 : date - calendario - programma - orari e tv. Spettacolo a Guadalajara - Italia protagonista : Nel weekend del 1-3 si giugno si disputeranno gli Europei 2018 di Ginnastica ritmica a Guadalajara (Spagna). L’Italia vorrà essere assoluta protagonista con le Farfalle ma anche con le individualiste Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese. Si preannuncia grande Spettacolo, la squadra di Emanuela Maccarani ha tutte le carte in regola per fare saltare il banco, duellerà con Bulgaria e Russia per la conquista della medaglia d’oro nel ...