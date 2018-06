: **FLASH -#SPAGNA: OK #[GERMANIA A ESTRADIZIONE #PUIGDEMONT- FLASH** - discoradioIT : **FLASH -#SPAGNA: OK #[GERMANIA A ESTRADIZIONE #PUIGDEMONT- FLASH** - Ssuneb : RT @laregione: Germania, nuovo stop all'estradizione di Puigdemont #estero - CatalanNation : RT @laregione: Germania, nuovo stop all'estradizione di Puigdemont #estero -

Laha approvato l'in Spagna dell'ex presidente catalano, Carles. La decisione, dopo la richiesta della Procura generale dello Schleswig-Holstein, è stata presa dal tribunale dello stesso land. Tra i reati contestati anche la ribellione, elemento centrale delle accuse all'ex leader catalano. L'ok arriva nello stesso giorno in cui il governo spagnolo ha dato il via libera al nuovo governo pro-indipendenza della Catalogna, che non include più "ministri" imprigionati o in esilio.(Di venerdì 1 giugno 2018)