Genitori | come migliorare il rapporto con i figli

Bambini registrati come figli di due Genitori dello stesso sesso : una “progressiva presa d’atto della realtà” : “C’e’ un mutamento nell’opinione pubblica e nella nostra società, dove si cominciano a vedere i volti di chi ha fatto certe scelte. Io e il mio compagno, come molti altri, non siamo un’allegoria, siamo una famiglia, e per fortuna i funzionari aprono un varco che consente ai figli delle famiglie arcobaleno di avere gli stessi diritti degli altri Bambini“: lo ha dichiarato in un’intervista a Repubblica ...

Anche a Roma - come a Torino - una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omoGenitoriale : Una bambina è stata registrata all’anagrafe del comune di Roma come figlia di una coppia di uomini, per la prima volta senza la decisione di un giudice. Lo ha annunciato l’avvocato della coppia, che è canadese e ha avuto la The post Anche a Roma, come a Torino, una bambina è stata registrata all’anagrafe come figlia di una coppia omogenitoriale appeared first on Il Post.

La sindaca di Torino - Chiara Appendino - ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omoGenitoriali : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe della città un bambino nato in Italia come figlio di una coppia omogenitoriale, costituita da due donne. È la prima volta che in Italia un sindaco decide direttamente per una registrazione di The post La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha registrato all’anagrafe tre bambini come figli di altrettante coppie omogenitoriali appeared first on Il Post.

“Ecco il nome del terzo royal baby”. Kate e William (di nuovo) Genitori : è un maschietto di 3 - 8 kg. Solito mistero su come lo hanno chiamato - ma i soliti beninformati non hanno dubbi : È nato il terzo royal baby. È un maschietto, pesa 3,8 kg ed è venuto al mondo la mattina del 23 aprile 2018 nella Lindo Wing del St. Mary’s Hospital di Londra, lo stesso dove erano nati il primogenito di William e Kate, George, 5 anni il prossimo 22 luglio, e Charlotte, che il 2 maggio ne compirà 3. Che il parto della duchessina fosse imminente era stato reso noto già dalle prime ore della mattinata, quando una nota di palazzo aveva ...

Bimbo di 3 anni muore di meningite. I Genitori : “L’ha contratta all’asilo - come un altro bimbo” : Bimbo di 3 anni muore di meningite. I genitori: “L’ha contratta all’asilo, come un altro Bimbo” Il piccolo Hector Kirkham frequentava la Little Learners di Galgate, in Regno Unito. Anche un altro Bimbo dello stesso asilo si sarebbe ammalato e poi ricoverato nello stesso ospedale dopo il giovanissimo è scomparso lo scorso 27 marzo. I […]

Bimbo di 3 anni muore di meningite. I Genitori : “L’ha contratta all’asilo - come un altro bimbo” : Il piccolo Hector Kirkham frequentava la Little Learners di Galgate, in Regno Unito. Anche un altro Bimbo dello stesso asilo si sarebbe ammalato e poi ricoverato nello stesso ospedale dopo il giovanissimo è scomparso lo scorso 27 marzo. I genitori ora invitano tutti a non sottovalutare i sintomi di questa famigerata malattia.Continua a leggere

Rudy Zerbi : “Ho avuto quattro figli da tre donne diverse come i miei Genitori” : Impegnativa la vita di un papà che ha avuto quattro figli da tre donne diversa: lo ha raccontato Rudy Zerbi a Maurizio Costanzo durante l’ultima puntata dello show di Canale 5 che ha dedicato qualche minuto alla...