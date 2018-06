Gears of War | rumor indicano tre nuovi titoli all' E3 2018 | incluso un Battle Royale

Un video analizza Gears of War 2 su Xbox One X : Quanti di voi sono in attesa di un nuovo capitolo di Gears of War? Probabilmente sarete (saremo) in molti e, secondo le ultime previsioni del noto analista Michael Pachter, un nuovo episodio lo vedremo su current gen, quindi prima del lancio di una nuova Xbox.Mentre rimaniamo in attesa di capire quando potremo avere tra le mani Gears of War 5, il secondo capitolo della famosa serie è arrivato anche su Xbox One X e, la precisa analisi di Digital ...

Secondo Michael Pachter Halo 6 e Gears of War 5 arriveranno prima della nuova Xbox : Un Gears of War 5 e un Halo 6 saranno certamente in lavorazione, anche se non sono stati rivelati in modo ufficiale quest'anno. Ma quando arriveranno, Microsoft li utilizzerà per chiudere l'era di Xbox One e forse per dare una spinta finale alle sue esclusive? O saranno "preservati" per il sistema Xbox di prossima generazione?Secondo l'analista di Wedbush Securities, Michael Pachter, Halo 6 e Gears of War 5 dovrebbero arrivare entrambi su Xbox ...

Walmart Canada mette a listino un nuovo Splinter Cell - Borderlands 3 - Rage 2 - Gears of War 5 e tanti altri : Non bastassero le aspettative alle stelle per l'imminente E3 2018, Walmart Canada questa mattina ha gettato benzina sull'hype dei fan mettendo a listino decine di videogiochi non ancora annunciati, compreso un nuovo Splinter Cell, l'atteso Borderlands 3, Gears of War 5 e Rage 2, solo per citarne alcuni.Il leak, segnalato dall'utente Twitter Wario64 e riportato da VG24/7, è da prendersi con le dovute precauzioni ma potrebbe anticipare tantissimi ...

Il desiderio di Rod Fergusson? Vedere il Brumak di Gears of War in Monster Hunter World : Qual'è il desiderio di Rod Fergusson di The Coalition? Probabilmente lo stesso di alcuni giocatori, ovvero Vedere il Brumak di Gears of War all'interno di Monster Hunter World, il gioco di Capcom che ha registrato ben 7,9 milioni di copie distribuite.Fergusson ha dichiarato su Twitter che sarebbe favorevole a un eventuale crossover tra i due apprezzati giochi ma, come precisa, si è tratto di una "provocazione".Nel tweet, riportato da ...

Il rapper e attore Ice T accenna a novità in arrivo per Gears of War : Il rapper e attore Ice T ha accennato su Twitter ad un nuovo annuncio in arrivo questa settimana per Gears of War. Sebbene non sembra probabile che si tratti di un nuovo gioco della famosa serie, è possibile che arrivino presto notizie interessanti.Come segnala Gamepur, nel tweet di Ice T non vengono fornite molte informazioni, ad ogni modo, secondo Variety, che ha riferito la notizia, il post potrebbe essere collegato in qualche modo al film di ...

Gears of War 2 - Red Dead Redemption e Portal 2 si aggiungono alla lista dei titoli migliorati su Xbox One X : Arrivano ottime notizie per tutti i possessori di Xbox One X, infatti, stando a quanto riportato da Dualshockers, Microsoft ha annunciato che Gears of War 2, Red Dead Redemption, Portal 2, Sonic Generations, Darksiders e Star Wars: The Force Unleashed stanno per aggiungersi alla lista dei giochi potenziati di Xbox One X tramite la retrocompatibilità.Secondo l'annuncio fatto durante il secondo episodio di Inside Xbox, Gears of War 2 gira in 4K ...