G7 | occhi aperti ai dazi di Trump e alla situazione politica italiana

Blastingnews

: Se ti trovi in zona Lago di Como, tieni gli occhi aperti: potresti incontrare Avril Lavigne ?? - mtvitalia : Se ti trovi in zona Lago di Como, tieni gli occhi aperti: potresti incontrare Avril Lavigne ?? - pietroraffa : Se avevano in testa di uscire dall'euro ci proveranno. L'aver spostato Savona di una casella non cambia la natura d… - giorgiogaias92 : RT @pietroraffa: Se avevano in testa di uscire dall'euro ci proveranno. L'aver spostato Savona di una casella non cambia la natura del prog… -

(Di venerdì 1 giugno 2018) Si fa sempre più complicato il vertice dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali, organizzato per semplificare l'incontro con i capi di stato di Charlevoix. L'ultima manovra dell'amministrazioneriguardo aiha creato malcontenti anche all'interno del governo statunitense. Anche laliberale canadese portata avanti da Justin Trudeau rischia di essere minacciata. Tutto questo perché di fatto non ci sono accordi quasi su nulla: niente sul commercio, niente sul clima, niente sull'Iran. Il prossimo G7 con i capi di stato rischia di essere un flop, evitabile solo con l'intervento degli sherpa che cercheranno sempre un'intesa che ormai attendono da anni. Le politiche economiche dipotrebbero essere disastrose per il commercio globale Ladell'America First dista facendo danni ingenti inasprendo anche il dialogo con il resto dei ...