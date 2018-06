Futuro Real Madrid | Loew si autoesclude | Pochettino possibilista

Futuro Pochettino : “sogno il Real Madrid ma ho rinnovato da poco…” : Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, ha parlato del suo accostamento al Real Madrid dopo l’addio di Zidane alla panchina delle merengues “Abbiamo tutti dei sogni ma ho rinnovato da poco e sono felice a Londra”. Sono le parole dell’allenatore del Tottenham Mauricio Pochettino in merito a un suo possibile approdo al Real Madrid per rendere il posto di Zinedine Zidane. Pochettino smentisce poi che nel suo contratto ...

Zizou - un Futuro in bianconero. Pochettino e Conte per il Real : Un addio inaspettato e clamoroso che scatena, oltre allo shock dei tifosi del Real, anche un frenetico attivismo dei bookmaker. Che fine farà Zinedine Zidane? Per i quotisti internazionali, dopo un ...

Zidane lascia il Real Madrid : «È ora di cambiare». La Juve nel suo Futuro? : «Ho preso la decisione di non essere più l'allenatore del Real Madrid». Zinedine Zidane annuncia la propria decisione di lasciare il Real. In una conferenza stampa indetta a sorpresa,...

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos e anno sabbatico : 'non allenerò nessuno'. In Futuro però... : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare.

Per bookie Futuro CR7 ancora al Real Madrid : Terminati tutti i campionati nazionali e le Coppe Europee, con l’attesa dei Mondiali in Russia, l’attenzione degli appassionati del calcio è rivolta al calcio mercato, ai possibili trasferimenti dei calciatori. Una notizia su tutte, dopo le dichiarazioni velate del giocatore stesso, riguarda Cristiano Ronaldo: resterà al Real Madrid o cambierà casacca? Una maglia, quella delle ”merengues”, con cui CR7 è stato nominato 5 ...

Real Madrid - presentate le nuove maglie : non c'è Cristiano Ronaldo. Indizio sul suo Futuro? : In campo l'ennesimo trionfo, con il tredicesimo trionfo " il terzo consecutivo - in Champions League arrivato grazie alla vittoria contro il Liverpool nella finale di Kiev. Ma a tenere banco in casa ...

Real Madrid - dopo la festa si volta pagina. Da CR7 a Bale - il Futuro è da riprogrammare : Tante luci ma anche qualche nube che si avvicina a grandi passi sulla Casa Blanca. Oggi a Madrid è tempo di festeggiamenti e celebrazioni per la terza Champions consecutiva, con tanto di bagno di ...

Real Madrid - CR7 spaventa tutti : “Grazie Real - è stato bello”. Bale : “Futuro? Valuteremo…” : Real Madrid, CR7- Una festa interrotta dal punto interrogativo CR7. Terza Champions consecutiva per il Real Madrid di Zidane, ma fanno discutere le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo a fine gara. “Successo bellissimo. Grazie mille Real, è stato bello”. Frasi d’addio? L’attaccante madrileno ha poi aggiunto: “Futuro? Ripeto, ora è giusto goderci questo momento storico e […] L'articolo Real Madrid, CR7 spaventa ...

Basket - baby Spagnolo Futuro galactico - al Real a 14 anni : «È tutto fantastico» : ... 49 anni: «Se in Italia il mercato del lavoro in questo momento è asfittico, qui c'è un programma che ha portato Spagnolo ad avere un'alternativa credibile nel posto migliore del mondo. Tante aziende ...

Ronaldo : 'Neymar dal PSG al Real Madrid? Ora lo vedo impossibile - magari in Futuro' : L'estate scorsa passò dal Barcellona al Paris Saint Germain per 222 milioni di euro, entrando nella storia come il trasferimento più caro sempre. Neymar non è riuscito nell'impresa di portare la ...