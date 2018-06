Francia | il Front National cambia identità e diventa Rassemblement National

Francia : Front National - conto alla rovescia per cambio nome : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tav - nei giorni della polemica la Francia finanzia la "Sezione transfrontaliera" : i lavori vanno avanti : In Italia via libera allo svincolo di Chiomonte e al nuovo autoporto sull'A32. Sul "sì" al Terzo Valico i No Tav attaccano i Cinque Stelle

Francia - il governo sollecita le procure : "Indagate sui manifestanti anti-immigrati - illegale il blocco delle frontiere" : Circolare del ministero di Giustizia: nel mirino l'organizzazione di estrema destra Génération Identitaire e i suoi blitz al confine con l'Italia

Rugby : l’Italia affronterà la Francia il 30 agosto 2019 nel terzo test match in vista dei Mondiali : Sarà dunque la Francia una delle rivali della Nazionale Italiana di Rugby nell’estate del 2019, in vista dei Mondiali in Giappone, il cui calcio d’avvio sarà dato il 20 settembre. Il match è stato fissato il 30 agosto del prossimo anno, per l’esattezza. Il programma di avvicinamento della selezione nostrana prevede 4 test match prima di arrivare nella fase a gironi della rassegna iridata. Si tratta di tre incontri esterni (10, ...

Francia - esperti a confronto per la giornata della ricerca italiana nel mondo : 'Insieme all'Ice di Parigi lavoriamo per unire il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni ha detto Teresa Castaldo cercando di creare un primo 'innovazione hub' italiano in Francia. ...

Coppa Davis - Seppi-Pouille apre il confronto tra Italia e Francia : ... hanno partecipato le due squadre capitanate da Barazzutti e Noah, il presidente internazionale della federazione tennis David Haggerty e l'ambasciatore del tennis Italiano nel mondo Nicola ...

Francia : Santanché - nuovo governo affronti immigrazione incontrollata : Milano, 24 mar. (AdnKronos) – “Quello che è accaduto in Francia è terribile ed è un chiaro messaggio che il terrorismo islamico tesse ancora le sue trame attraverso cellule impazzite che da un momento all’altro possono scatenare l’inferno. Questo ci spinge a non abbassare la guardia anche da noi e a non illuderci di sembrare immuni da un pericolo reale. Mi auguro che il nuovo governo prenda ogni misura per contrastare un ...