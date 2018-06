Frana in Valtellina | Madesimo e Campodolcino non sono più isolati 

Frana in Valtellina : ancora isolati Madesimo e Campodolcino : Resta ancora chiusa la strada statale 36 dello Spluga e quindi sono isolati i 1500 abitanti dei centri turistici di Medesimo e Campodolcino, dopo la Frana che si è staccata ieri nel territorio comunale di San Giacomo Filippo (Sondrio). L’80% della montagna a rischio crollo si è riversato ieri pomeriggio sul fondovalle, come atteso da Arpa Lombardia che monitora la zona e il maxi-dissesto dal 2017. Nessuna vittima e la gigantesca Frana di ...

Frana in Valtellina - Coldiretti : 60 alpeggi isolati - SOS pecore : Almeno 60 alpeggi, di cui 18 con caseifici, per un totale di oltre tremila ettari di pascoli sono inaccessibili agli agricoltori e ai loro animali con greggi di pecore e capre rimasti isolati. E’ quanto emerge da un monitoraggio sugli effetti della Frana di Gallivaggio in Valtellina effettuato dalla Coldiretti che ha mobilitato i propri tecnici sul territorio per monitorare la situazione e trovare una rapida soluzione in vista dell’avvicinarsi ...