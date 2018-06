Fortnite | oltre 5 miliardi di visualizzazioni su YouTube nel mese di aprile Superato

Fortnite : Ninja stabilisce un nuovo record all'Esports Arena di Las Vegas con oltre 660.000 spettatori connessi allo stesso tempo : La popolarità di Tyler "Ninja" Blevins ha raggiunto un nuovo traguardo questo fine settimana, quando l'Esports Arena di Las Vegas ha ospitato la streamer in un evento di Fortnite per beneficenza.Al suo apice, lo stream di Ninja ha raggiunto oltre 660.000 spettatori in contemporanea, superando il precedente record di Twitch, quando ha Ninja giocò con il rapper Drake. Lo stream si è assestato a oltre 500.000 spettatori per la maggior parte della ...