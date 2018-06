Fortnite | la nuova modalità competitiva Duello Blitz mette in palio 20 000 V-Buck

Il matchmaking di Fortnite è disabilitato per una nuova manutenzione dei server : Dopo l'arrivo dell'aggiornamento 4.3 e la manutenzione di ieri, i server di Fortnite sono di nuovo offline per interventi mirati a migliorare il matchmaking.Come segnalano i colleghi di VG247, Epic Games, come al solito, ha comunicato che a partire dalle ore 10 di questa mattina è stata avviata una nuova manutenzione per migliorare il matchmaking cha ha causato qualche problema nei giorni passati.Quindi, non sarà possibile accedere in Fortnite ...

Fortnite : fino a 50.000 V-Buck in palio nella nuova modalità Duello in Solitaria : La nuova modalità a tempo lanciata su Fortnite mette in palio premi davvero succosi per i giocatori più virtuosi, compiendo di fatto un primo passo verso quella che potrebbe essere una futura modalità competitiva di cui si sta tanto parlando per il titolo di Epic Games.Come riporta VG247, la modalità Duello in Solitaria mette in palio fino a 50.000 V-Buck. Ecco di seguito i dettagli di questa nuova modalità introdotta, riportati dal sito ...

Fortnite : una nuova patch modifica Thanos e non solo : L'arrivo di Thanos e del Guanto dell'Infinito all'interno di Fortnite ha indubbiamente rappresentato una novità molto interessante per il titolo Epic Games ma allo stesso tempo ha richiesto alcune modifiche a certi elementi del gameplay e al bilanciamento di alcune componenti.Proprio per questo motivo, come riportato da VG247.com, ci troviamo di fronte a una nuova patch che modifica alcuni elementi della modalità Guanto dell'Infinito in modo da ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Improved texture streaming behavior when using a scope. Fixed some objects being rendered using low resolution textures. Fixed weapon ammo count display in the HUD sometimes being incorrect. Gameplay ...

La quarta stagione di Fortnite è disponibile : ecco tutti i cambiamenti introdotti con la nuova patch : Ieri, primo maggio, è finalmente stata resa disponibile la stagione 4 di Fortnite e, grazie alla segnalazione di VG247.com, possiamo scoprire tutte le novità introdotte con la nuova patch.Oltre a introdurre una nuova area, creata dalle meteore, la nuova patch apporta una serie di cambiamenti, tra cui la possibilità di rendere più facile il colpo alla testa. L'aggiornamento si sbarazza anche della balestra.Note della patch della stagione 4 di ...

Fortnite : l'immagine teaser della nuova stagione si aggiorna - compare un nuovo eroe : Epic Games continua ad infiammare l'hype dei fan di Fortnite con una lunga campagna di teaser che anticipano la nuova stagione del Battle Royale del momento. Se ieri vi avevamo raccontato della comparsa di una nuova immagine promozionale e dello schianto delle prime meteore, oggi parliamo del nuovo post pubblicato dagli stessi sviluppatori, che aggiorna la foto diffusa ieri con un nuovo personaggio.l'immagine è infatti la stessa, ma è stata ...

Fortnite : una nuova immagine anticipa l'arrivo della Stagione 4 e svelerebbe anche il tema : Come molto probabilmente saprete, il prossimo 30 aprile si concluderà la Stagione 3 di Fortnite e, a breve, inizierà la nuova. anche se al momento non è stata comunicata una data precisa, Epic Games ha voluto comunque pubblicare un'immagine teaser che anticipa proprio la Stagione 4. Il team ha pubblicato l'immagine su Twitter accompagnata dal messaggio "Combatti. Adattati. Vinci. La Stagione 4 è in arrivo" senza altri dettagli. Tuttavia, però, ...

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Svelata nuova arma LMG per Fortnite : quando l’uscita? : Nuovo giorno, nuova arma Svelata per Fortnite da parte di Epic Games. Si tratta della LMG, cioè la Light Machine Gun (mitragliatrice leggera), l'ultima aggiunta al Battle Royale di Fortnite. L'arma è apparsa nella sezione 'Coming Soon' del gioco. La sua descrizione indica che "la nuova arma LMG ha una velocità di fuoco elevata, lungo raggio e una ricarica lenta". Questo probabilmente rende la LMG relativamente simile al Minigun di Fortnite nel ...

Fortnite : arriva la Light Machine Gun - una nuova mitragliatrice leggera : Mentre poco tempo fa vi riportavamo le nuove sfide della settimana 9 di Fortnite, ecco arrivare novità per l'apprezzato titolo di Epic Games che, nello specifico, riguardano l'arrivo di una nuova arma.Come riportato su Fortniteintel, il 19 aprile verrà pubblicato il nuovo aggiornamento di Fortnite che aggiungerà la Light Machine Gun, una nuova mitragliatrice leggera che assicurerà ai giocatori un elevato rateo di fuoco e un ampio caricatore da ...

Sorpresa per Fortnite - scovata nuova sfida Skydive? Le immagini : L'aggiunta della modalità Replay in Fortnite è stata molto utile per i giocatori, dato che è stata già usata per scovare una strana cometa sotto le torri inclinate. Questa non è l'unica scoperta: recentemente è stato trovato un indizio che porterebbe a una nuova sfida. L'ultima scoperta utilizzando la modalità Replay ha visto i giocatori guardare in alto anziché in basso. Pare proprio che in Fortnite sarà aggiunta una sfida di paracadutismo, ...