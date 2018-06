Forte di Bard | come rinasce il vecchio borgo | da fortezza militare a polo culturale

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento Forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Giro d’Italia 2018 - Chris Froome : “Un sogno che si realizza. L’impresa di Bardonecchia? Sono andato più Forte in discesa che in salita” : Chris Froome nella leggenda del ciclismo? Probabilmente sì. La tripletta Tour-Vuelta e Giro è cosa rara e lui, fino a qualche giorno fa, sembrava non essere pronto per questo obiettivo. Ma poi, nell’ultima settimana della Corsa Rosa, l’asso britannico ha trovato il colpo di pedale desiderato, facendo la differenza sullo Zoncolan e sul Colle delle Finestre, scrivendo un’altra pagina di storia. Tagliato ieri il traguardo di ...

Wildlife Photographer of the Year : al Forte di Bard fino al 10 giugno 2018 l'esposizione fotografia naturalistica : Trattasi della prima tappa del tour italiano della mostra che ogni anno premia gli scatti più belli del mondo animale e vegetale . E' il fotografo sudafricano Brent Stirton , con lo scatto "...

TERREMOTO OGGI A PIACENZA/ INGV ultime scosse : Forte sisma M 4.3 avvertito anche in Lombardia - 19 maggio 2018 - : TERREMOTO a PIACENZA OGGI, 19 maggio 2018. INGV ultime scosse: sisma di magnitudo 4.3, paura anche a Parma. Chiamate ai vigili del fuoco. Continua a tremare l'Emilia Romagna dopo la forte scossa di TERREMOTO di magnitudo M 4.3 avvenuta in provincia di PIACENZA. Sono in corso le verifiche su eventuali danni a persone o cose da parte della Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile, che è in contatto con le strutture ...

Forte di Bard - arriva il Comitato di indirizzo guidato da Sergio Enrico : ... Giulia Radin designata dalla Compagnia di San Paolo, il Soprintendente regionale ai Beni culturali, Roberto Domaine, e il Dirigente di primo livello dell'Assessorato regionale del Turismo, sport, ...