Formula Uno | guai in vista per Raikkonen | denunciato per molestie sessuali

Non solo Formula Uno - da Hugh Grant a Tommy Hilfiger : a Montecarlo è una ‘sfilata’ di Vip [GALLERY] : Montecarlo delizia il pubblico per lo spettacolo della Formula Uno e non solo, tanti Vip nel Principato di Monaco questa domenica A Montecarlo non sembra di essere ad una gara di Formula Uno, ma ad un evento glamour. Nel Principato di Monaco protagoniste non sono solo le monoposto, ma anche le star che sono presenti nel parterre vip. Oltre alle bellissime compagne dei piloti, spuntano modelle e stilisti famosi. Tra questi Hugh Grant, Bella ...

Yacht - mare e lusso : lo ‘spettacolo’ di Montecarlo fa da sfondo alle qualifiche di Formula Uno [GALLERY] : Non solo Formula Uno sul circuito di Montecarlo, le qualifiche mostrano sullo sfondo una città sempre più sfarzosa e ricca Montecarlo pare non risentire della crisi. Se tutto il mondo urla alla catastrofe economica, nel Principato di Monaco le cose non stanno così. Ciò è dimostrato durante le qualifiche di Formula Uno del Gp di Monaco, sul quale sfondo si staglia un panorama mozzafiato. lusso, mare cristallino e Yacht da sogno sono concentrati ...

Formula Uno : Ricciardo in pole a Monaco : 16.06 Daniel Ricciardo (Red Bull) partirà davanti a tutti nel Gp di Monaco. L'australiano,alla seconda pole della carriera dopo quella ottenuta due anni fa proprio a Montecarlo, precede Vettel e Hamilton. Quarto crono per Raikkonen. Poi Bottas, Alonso, Sainz e Gasly. Incidente per Verstappen (Red Bull) nella terza sessione di libere che costringe così l'olandese a rinunciare alle qualifiche, in quanto il team non riesce a sostituire il cambio ...

Formula Uno : a Montecarlo volano le Red Bull - ma Verstappen va a sbattere : Ricciardo primo nell’ultima sessione di prove libere. Ferrari terza e quarta: alle 15 la sfida per la pole

Gran Premio Monaco Formula Uno - come seguire la gara in Tv e in streaming : Il Mondiale di Formula Uno fa tappa a Montecarlo, una delle tappe più emozionanti ma allo stesso tempo insidiose in calendario L'articolo Gran Premio Monaco Formula Uno, come seguire la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Non solo Formula Uno - la ‘dolce vita’ di Montecarlo fa da sfondo al sesto Gran Premio di stagione [GALLERY] : La ‘dolce vita’ di Montecarlo, con il suo lusso sfrenato, completa lo spettacolo che la Formula Uno domenica porterà nel Principato di Monaco Montecarlo domenica mostrerà per l’ennesima volta la sua bellezza al mondo. Tutti conoscono il lusso sfrenato presente nel Principato di Monaco, dove vivono personaggi ricchissimi e noti come Flavio Briatore, Max Biaggi e Lewis Hamilton. L’appuntamento del mondiale di Formula Uno è ...

Formula Uno - Vettel : 'Hamilton in Ferrari? Mi piacerebbe' : TORINO - ' Hamilton con me in Ferrari? Non mi dispiacerebbe, ma sono felice del rapporto con Raikkonen '. Così Sebastian Vettel , pilota della Ferrari , nel corso della tradizionale conferenza stampa ...

Con Emily Ratajkowski la Formula E è uno schianto [GALLERY] : Emily Ratajkowski conquista anche la Formula E, la bellissima modella statunitense sbarca a Berlino Emily Ratajkowski, mentre le altre super modelle calcano il red carpet del Festival del Cinema di Cannes, si dà alla Formula E. A Berlino l’indossatrice, che ama mostrare il suo corpo su Instagram, ha incantato il ePrix della capitale tedesca in tuta da pilota. Tutti gli sguardi per un attimo si sono calamitati sulla fascinosa 26enne e non ...

Annunciato F1 2018 della Codemasters. Come sarà il gioco ufficiale della Formula uno : La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata per immergere i giocatori ancora più in profondità nel mondo di F1. Stiamo, inoltre, aggiungendo altre auto classiche, seguendo le richieste dei ...

Emirates e Formula Uno ancora insieme : partnership prolungata fino al 2022 : La collaborazione tra Emirates, una delle compagnie aeree più importanti, e la Formula Uno, prosegue con successo dal 2013 e continuerà a mantenersi attiva almeno fino al 2022. Liberty Media, la società che gestisce il Circus, e l’azienda araba hanno infatti annunciato di avere prolungato la partnership per altri quattro anni. econdo il nuovo contratto, […] L'articolo Emirates e Formula Uno ancora insieme: partnership prolungata fino ...

Gran Premio Spagna Formula Uno - dove vedere la gara in Tv e in streaming : Il Circus approda in Europa: Hamilton punta al bis dopo il successo ottenuto a Barcellona un anno fa L'articolo Gran Premio Spagna Formula Uno, dove vedere la gara in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Formula Uno - valigie piene di soldi e fondi in nero : il terremoto coinvolge anche l'ex patron Bernie Ecclestone : Il terremoto in Formula Uno è iniziato quando i finanzieri di Monza hanno interrogato ed acquisito i documenti della Ara Service e della Ad Evolution, società coinvolte nelle sponsorizzazione dei ...

L’ombra di riciclaggio ed evasione fiscale sulla Formula uno : Prosegue l’inchiesta internazionale che coinvolge 24 procure tra cui quella di Monza per 80 milioni di presunti fondi neri legati agli sponsor e nascosti al fisco

Twitter e Formula Uno sempre più uniti : in arrivo show post gara : Formula Uno show Twitter. La Formula Uno raccoglie milioni di appassionati in tutto il mondo, pronti a seguire ogni sorpasso in ogni gara. L’attenzione degli utenti si è fatta sempre più forte e anche le proposte devono quindi andare di pari passo. Per i più esigenti è però in arrivo una novità davvero interessante. Grazie […] L'articolo Twitter e Formula Uno sempre più uniti: in arrivo show post gara è stato realizzato da Calcio e ...