Ford Focus - Un' esperienza interattiva al festival RadioCity

Ford Focus - A listino il nuovo 1.5 EcoBoost : La gamma europea della quarta generazione della Ford Focus sarà ampliata con l'introduzione di un nuovo propulsore EcoBoost 1.5. L'unità non è quella quattro cilindri già nota, ma un'inedita variante a tre cilindri che sarà proposta nelle versioni da 150 e 182 CV. Secondo alcune indiscrezioni, questo propulsore potrebbe in futuro equipaggiare alcuni modelli americani: si tratterebbe di una novità assoluta per gli Stati Uniti, dove il 1.0 tre ...

Nuova Ford Focus - la quarta generazione : ecco com’è : È di certo una delle auto più attese di questo 2018 ed è stata svelata la scorsa notte a Londra. Stiamo parlando della Nuova Ford Focus, la quarta generazione della vettura di segmento C del marchio dell’ovale blu, una vettura in grado di catalizzare l’attenzione di addetti ai lavori ed automobilisti di tutto il mondo, vista la particolare importanza rivestita dalle versioni che l’hanno preceduta, sul mercato italiano ed ...

Ford Focus - La berlina arriverà anche in Europa : La nuova Ford Focus sarà una vettura globale e, proprio per questo, oltre alle più tradizionali varianti hatchback e wagon, sarà declinata anche in versione quattro porte. Non si tratta tuttavia della prima tre volumi della famiglia Focus: già in passato, infatti, l'Ovale Blu ha lanciato su alcuni mercati una berlina derivata dalla cinque porte e, come per le precedenti generazioni, anche la nuova sedan sarà venduta solo in alcuni Paesi.arriverà ...

Ford Focus - la quarta generazione è anche crossover : ROMA - L'innovazione compie vent'anni. Questo il messaggio che Ford ha scelto per accompagnare il debutto della nuova e quarta generazione di Focus . Il tema è quello di una tecnologia umano-centrica ...

Ford Focus - Avrà anche una o più versioni mild hybrid : La nuova Ford Focus Avrà almeno una o più versioni mild hybrid con limpianto elettrico a 48 volt. emerso in via ufficiosa a margine del lancio della quarta generazione della compatta, a Londra. Librido non arriverà subito. Al lancio, a luglio, saranno disponibili soltanto motori tradizionali benzina e diesel. Ma tra la fine dellanno e linizio del 2019 è prevista una seconda ondata di propulsori e sarà con ogni probabilità questa loccasione per ...

Ford Focus - Tolti i veli dalla quarta generazione : Dopo ventanni e tre generazioni la Focus cambia rotta rinnovandosi totalmente e introducendo innovative tecnologie di sicurezza attiva. La famiglia della segmento C si è ampliata e, oltre alle tradizionali versioni cinque porte e Station Wagon, ora sono disponibili anche la lussuosa Vignale e la Active ispirata al mondo delle crossover. A misura dei clienti. Per progettare la quarta generazione della Focus la Ford si è rivolta ai propri clienti ...

Ford Focus - atto quarto. Tutto lo spazio e la tecnologia che c’è – FOTO : Ford Focus, quarta ed ultima generazione. Un’auto talmente importante che alla Ford hanno deciso di “sottrarla” ai riflettori della recente kermesse di Ginevra, creando per lei un’anteprima ad hoc nell’Here East, l’hub creativo di Londra dove colossi dell’high-tech e start-up d’ogni genere immaginano e disegnano il futuro. Un futuro, molto prossimo, in cui la nuova nata andrà a ...

Nella gamma futura Ford Focus una RS mild hybrid 400 Cv : L'elettrificazione della prossima Focus RS rientra nel piano varato dalla Ford per portare sulle strade di tutto il mondo 40 nuovi modelli Ev o ibridi entro il 2022, con un investimento complessivo ...

