Fondazione Italiana Linfomi | Alessia Castellino tra gli 11 ricercatori italiani a

meteoweb.eu

: 31 maggio - comunicato stampa #2giugno #FestadellaRepubblica, #FestadegliItaliani uniti per il Paese L'Italia cele… - webnauta5_9 : 31 maggio - comunicato stampa #2giugno #FestadellaRepubblica, #FestadegliItaliani uniti per il Paese L'Italia cele… - 100cellae : Il - icittadini : Celebrazione del 72°Annuale di Fondazione della Repubblica Italiana -

(Di venerdì 1 giugno 2018) C’è anche la giovane ricercatrice, tra gli 11che saranno insigniti del “Merit Award”, assegnato nel corso del meeting annuale dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO), in corso a Chicago fino al 5 giugno. La ricerca di, che ha ottenuto questo riconoscimento di prestigio internazionale, è frutto di due studi clinici suia grandi cellule, condotti in collaborazione con lae la Mayo Clinic di Rochester (Minnesota). La dottoressa, trentenne, lavora a Torino, nel reparto di Ematologia dell’Ospedale Città della Salute e della Scienza, dove si occupa principalmente di. Attualmente sta conducendo un periodo di ricerca presso la clinica americana, grazie a una borsa di studio. Il premio ASCO le è stato assegnato per uno studio che ha l’obiettivo di valutare le tossicità e ...