Fondale e spiagge pulite per il lago di Bracciano grazie ai sub Prodiving

(Di venerdì 1 giugno 2018) Tornano in azione domenica 3 giugno i subacquei della scuolaper ripulire i fondali e la spiaggia deldi. L’occasione è la prima edizione 2018 del Project Aware – Dive Against Debris, progetto internazionale avviato dalla Project Aware Foundation, il movimento internazionale senza scopo di lucro, fondato da Padi, una delle organizzazioni di istruzione alla subacquea più grandi al mondo, per sostenere l’ambiente. La Project Aware Foundation è in costante crescita e i subacquei che ne fanno parte si occupano della protezione del nostro pianeta oceano, un’immersione per volta. I subacquei di tutto il mondo hanno una relazione davvero speciale con l’oceano e le creature marine, e possono giocare un ruolo fondamentale nella loro protezione. La scuoladi Roma ha scelto come sito d’immersione da adottare ildi, di cui si prende cura in ...