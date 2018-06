: Fisco, professioni doppiano commercio - TelevideoRai101 : Fisco, professioni doppiano commercio - AnnaRitaFioroni : RT @confcommPRO: Alcuni chiarimenti su aspetti della #fatturazione elettronica tra privati che interesseranno anche i #professionisti da ge… -

Nel 2017,isti hanno dichiarato un reddito per il 2016 doppio rispetto a quello dei commercianti. Emerge dagli studi di settore del Mef, che riportano un reddito medio per isti di 47.180 euro (+7,8% ri spetto al 2015), seguito dalle attività manifatturiere, 40.640 euro (+8,18%). Ultimo il settore delche dichiara in media 23.680 euro, (+5,2%). Il reddito medio dichiarato è stato di 30.360 euro per le persone fisiche, 41.820 per le società di persone,33.240 per le società di capitali ed enti.(Di venerdì 1 giugno 2018)